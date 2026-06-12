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SARAJEVO

Goethe-Institut organizuje cjelodnevni ljetni kamp za djecu: Učenje njemačkog kroz igru, izlete i druženje

Umjesto klasične nastave, djeca će njemački jezik usvajati prirodno – kroz interaktivne zadatke, timski rad, muziku, pokret i kreativne projekte

Goethe-Institut u Sarajevu. BHRT

Piše: Amila Ovčina

prije 54 minute

Goethe-Institut u Sarajebu i ove godine organizuje cjelodnevni ljetni kamp za djecu, koji će se održavati od 9 do 16 sati, a osmišljen je kao kombinacija učenja njemačkog jezika, kreativnih radionica i zabavnih aktivnosti na otvorenom.

Program kampa je prilagođen djeci školskog uzrasta i temelji se na savremenim metodama učenja jezika kroz igru, komunikaciju i svakodnevne situacije. Umjesto klasične nastave, djeca će njemački jezik usvajati prirodno – kroz interaktivne zadatke, timski rad, muziku, pokret i kreativne projekte.

Poseban kvalitet ovogodišnjeg programa su cjelodnevne aktivnosti koje uključuju organizirane izlete, boravak na otvorenom, kao i raznovrsne radionice u sigurnom i poticajnom okruženju. U cijenu programa uključeni su ručak i užina, što roditeljima dodatno olakšava organizaciju dana, a djeci omogućava bezbrižno i ispunjeno iskustvo.

Više informacija pogledajte na linku OVDJE

# GOETHE-INSTITUT
# JEZIK
# LJETNI KAMP
# NJEMAČKI JEZIK
# SARAJEVO
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