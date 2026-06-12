Za četiri mjeseca 2026. BiH posjetilo više od 466 hiljada turista, ostvareno više od milion noćenja

U periodu januar – april 2026. godine turisti su u Bosni i Hercegovini ostvarili 466.460 posjeta, što je 2,7 posto više u odnosu na isti period 2025. godine. Domaći turisti zabilježili su osam posto više posjeta, dok su strani turisti ostvarili blagi rast od 0,1 posto.

U istom periodu ostvareno je 1.021.602 noćenja, što predstavlja povećanje od 3,9 posto u odnosu na prethodnu godinu. Domaći turisti ostvarili su 7,8 posto više noćenja, dok je broj noćenja stranih turista porastao za 2,2 posto.

U ukupnoj strukturi noćenja domaći turisti učestvuju sa 31,9 posto, dok strani turisti čine 68,1 posto.

Među stranim turistima najviše noćenja ostvarili su gosti iz Hrvatske (26,4 posto), Srbije (16,6 posto), Slovenije (7,8 posto), Turske (7,0 posto), Njemačke (3,9 posto) i Crne Gore (3,7 posto), što zajedno čini 65,4 posto ukupnih noćenja stranih turista.

Najveći broj noćenja ostvaren je u hotelima i sličnim smještajnim objektima, koji učestvuju sa 95,1 posto u ukupnom broju noćenja.