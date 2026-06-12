Svečano otvorena manifestacija "516. dani Ajvatovice": Naslijeđe koje s ponosom nosimo

U prisustvu brojnih zvanica iz Islamske zajednice te više nivoa vlasti, među kojima su bili i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez te federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Nerin Dizdar, u programu su nastupili Vokalno-instrumentalni ansambl "Forte" i Hor Elči Ibrahim-pašine medrese iz Travnika. Identitet naroda Predsjednik organizacionog odbora Manifestacije, muftija travnički Ahmed Adilović je, prije svega, potcrtao da je riječ o manifestaciji koja vijekovima već čini "neraskidivi dio duhovnog bića i identiteta našeg naroda." – Dani Ajvatovice nisu samo sjećanje na jednog pobožnog čovjeka i njegovu dovu. Oni su živi dokaz da autentična duhovnost ne poznaje granice – istakao je on. Činjenicu da svake godine na Ajvatovicu dolaze vjernici iz Bosne i Hercegovine, Turske, Sandžaka, Hrvatske i drugih zemalja, muftija vidi i kao poruku da je islam jedan – "jedan u svojim temeljima, jedan u svome izvoru, jedan u svome cilju", odnosno da je islam most, a ne zid. Osim toga, kako je naglasio, to je i poruka da je naš narod isti gdje god živi, da njegujemo iste vrijednosti te "da zajedničkim snagama trebamo raditi na ostvarenju zajedničkih ciljeva, za dobro nas i naših budućih generacija, te svih onih sa kojima dijelimo životni prostor i s kojima komuniciramo." Podsjećajući da se razumijevanje islama razlikuje shodno historiji, kulturi i podneblju u kojem se islam ukorijenio, napomenuo je da Ajvatovica nije hodočašće u vjerskom smislu, "ali jeste mjesto gdje se generacijama dolazi radi dove, sjećanja i zajedništva i to je njezina neprolazna vrijednost."

Muftija dr. Ahmed Adilović . MINA Muftija dr. Ahmed Adilović . MINA

– Takav je bio i Ajvaz-dedo kada je u 15. vijeku stigao na ovo tlo, takav je bio Hasan Kafi Pruščak i ostali učenjaci i pobožni ljudi ovih krajeva, čije nasljeđe mi danas s ponosom nosimo. Oni nas uče da porijeklo nije granica duhovnosti, i da se zajednica gradi na vrijednostima koje islam promovira: strpljenju, dobroti i međusobnom povjerenju, uz oslanjanje na Gospodara svjetova – kazao je muftija. Istakao je i odgovornost koju nose domaćini ove manifestacije s obzirom da Ajvatovica okuplja ljude iz više zemalja. – Mi smo čuvari jedne žive tradicije koja govori u ime cijelog jednog naroda pred cijelim svijetom. Svaki naš postupak, svaka izgovorena riječ, svaki čin gostoprimstva koji ovdje učinimo jeste poruka koju šaljemo daleko izvan ovih granica. Neka ta poruka bude dostojna naših duhovnih velikana i njihovog nasljeđa: poruka mira, suživota, dostojanstva, mudrosti i duhovne snage – poručio je muftija Adilović. Vjersko nadahnuće Načelnik Općine Donji Vakuf Senad Selimović istakao je Ajvatovicu kao mjesto "našeg kulturnog i vjerskog nadahnuća." Dodao je da nastoje svake godine obogatiti ovu manifestaciju različitim događajima te izdvojio nekoliko važnih realizovanih, aktuelnih i budućih aktivnosti i projekata. – Radimo i na strateškim projektima, kao što su prevođenje i objavljivanje djela Hasana Kafije Pruščaka, našeg najvećeg bošnjačkog filozofa. Svi prijevodi su skoro završeni i očekujemo da ćemo do jeseni, ako Bog da, imati ih i odštampane. Za Stari grad Prusac smo napravili projektni zadatak za njegovo arheološko istraživanje, konzervaciju i, ako Bog da, njegovu obnovu. Sada smo u fazi provođenja tog projekta, projektnog zadatka – kazao je načelnik.

Načelnik Općine Donji Vakuf Senad Selimović . MINA Načelnik Općine Donji Vakuf Senad Selimović . MINA

Dodao je kako su urađena i neka geodetska snimanja i stručne analize, te da se nada da će tokom sljedeće godine započeti arheološki i konzervatorski radovi. – Radimo i na tome da se područje Ajvatovice proglasi zaštićenim područjem, a trenutno su u pripremi stručni elaborati. Cilj nam je da Prusac bude vrhunska turistička destinacija. Pored strateških ciljeva, u pripremi smo radili i tekuće održavanje. Osvježili smo ovaj plato na Musalli, sanirali smo neka oštećenja na šehidskom spomeniku, na Ajvatovačkoj livadi smo sanirali nadstrešnicu i sva druga oštećenja koja su se pojavila tokom zime i spremno dočekujemo Ajvatovicu – kazao je, pored ostalog, načelnik Selimović. Simbol tradicije i postojanja Poručivši da Ajvatovica predstavlja neizostavan dio kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez istakao je da ona predstavlja "simbol naše tradicije i postojanja" te da je "svjedok i potvrda bošnjačkog bića i bošnjačkog identiteta." – Njena snaga ogleda se upravo u činjenici da je opstala kroz stoljeća, prenoseći iz generacije na generaciju poruke vjere i ustrajnosti, dostojanstva i pripadnosti. To što je obilježavamo više od pet stoljeća govori o njenoj vrijednosti, značaju za naš narod, ali i za sve one koji prepoznaju važnost očuvanja kulture i duhovne baštine. Ona nas podsjeća na našu odgovornost da čuvamo ono što smo naslijedili od naših djedova i nana: našu vjeru, tradiciju, porodicu, kulturni identitet i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno, Ajvatovica nas uči da se trajne vrijednosti mogu sačuvati samo ako ih živimo i prenosimo na nove generacije – kazao je Helez.

Ministar odbrane BiH Zukan Helez . MINA Ministar odbrane BiH Zukan Helez . MINA