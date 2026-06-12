Magazinović i Mašić u Goraždu: Već vidljivi rezultati "zakona o bahatoj vožnji"

Primjena u Bosanskopodrinjskom kantonu "zakona o bahatoj vožnji" pokazuje da nove odredbe nisu mrtvo slovo na papiru već konkretan mehanizam koji daje rezultate na terenu.

Prema saopćenju za javnost Socijaldemokratske partije BiH, to je izjavio komesar kantonalne Uprave policije Damir Bogunić s kojim je danas predlagač navedenog zakona i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović, zajedno sa zastupnikom u Parlamentu Federacije BiH i članom Komisije za sigurnost Damirom Mašićem održao sastanak u Bosanskopodrinjskom kantonu, kao i s kantonalnim ministrom unutrašnjih poslova Edinom Vranjom.

Tema je bila primjena Zakona, kao i prvi efekti i rezultati koje je njegovo provođenje već donijelo u praksi.

Prva kazna

Magazinović je istakao da prvi slučajevi primjene Zakona potvrđuju opravdanost izmjena koje je zajedno sa zastupnikom Jasminom Imamovićem predložio kako bi policija dobila efikasan alat za hitno uklanjanje najopasnijih vozača sa cesta prije nego što njihova bahatost dovede do tragedije.

- Cilj ovog zakona nije punjenje budžeta nego zaštita života građana. Zakon mora važiti jednako za sve i u njegovoj primjeni ne smije biti povlaštenih, zaštićenih niti nedodirljivih - poručio je Magazinović i naglasio kako vjeruje da će dosljedna primjena Zakona doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Podsjetio je da su gotovo 300 izgubljenih života i više od 43.000 saobraćajnih nesreća godišnje ozbiljno upozorenje i razlog za odlučnije djelovanje institucija.

Ministar Vranj istaknuo je da iskustva iz Bosansko-podrinjskog kantona pokazuju da nove zakonske odredbe već daju konkretne rezultate. Posebno je naglasio da su izmjene pozitivno prihvaćene među policijskim službenicima jer su konačno dobili mehanizme koji omogućavaju efikasnu i dosljednu primjenu zakona.

Sigurnost saobraćaja

Podsjetio je da je još prije sedam dana izrečena prva kazna za obijesnu vožnju otkako su na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine. Ministar je izrazio zadovoljstvo posjetom zastupnika naglasivši značaj njihove podrške u procesu implementacije zakonskih rješenja usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja.

- Visoke kazne i odlučnije postupanje policije šalju jasnu poruku da bahata vožnja više neće biti tolerisana. Svako ko svojim opasnim ponašanjem ugrožava živote građana mora znati da će snositi ozbiljne posljedice. Sigurnost građana je prioritet i oko toga ne smije biti kompromisa - poručio je komesar Bogunić.

Mašić je pozdravio što je Bosanskopodrinjski kanton među prvim kantonima započeo primjenu Zakona nakon stupanja na snagu ocijenivši to važnim korakom ka uspostavljanju većeg reda i sigurnosti na bosanskohercegovačkim cestama. Posebno je istaknuo angažman Saše Magazinovića naglašavajući da su rezultati njegovog parlamentarnog rada jedan od najupečatljivijih primjera efikasnog djelovanja u zakonodavnoj vlasti Bosne i Hercegovine. Istaknuo je da je ovaj zakon primjer kako parlamentarni mandat treba koristiti za rješavanje stvarnih problema građana i da nema veće stvari nego kreirati zakonska rješenja koja spašavaju ljudske živote odvraćanjem od rizičnog postupanja.

Tokom sastanka je razgovarano i o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i o narednim zajedničkim koracima na unapređenju zakonskih rješenja i jačanju sigurnosti građana.