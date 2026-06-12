Delegacija PSBiH 13. juna na sjednici Parlamentarne skupštine Unije za Mediteran

Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran (PSUzM) Milan Petković i zamjenica predsjedavajućeg Delegacije Rejhana Dervišević učestvovat će na sjednici Komiteta za politička pitanja, bezbjednost i ljudska prava PSUzM, koja će biti održana 13. juna u Palermu, najavio je Sektor Parlamentarne skupštine BiH za odnose s javnošću.

Pet stalnih komiteta

Komitet za politička pitanja, bezbjednost i ljudska prava jedan je od pet stalnih komiteta PSUzM koji je odgovoran za praćenje bezbjednosnih uslova, nasilnog ekstremizma i ljudskih prava širom mediteranskog regiona.

Komitet prati euromediteranski region, posebno se baveći političkom saradnjom, mirovnim procesom na Bliskom Istoku i regionalnom stabilnošću.

Regionalna inicijativa

S tim u vezi, članovi Komiteta razmatrat će u Palermu izvještaj o temi „Parlamentarna diplomatija i mir u mediteranskoj regionu“, o čemu će, kako se očekuje, biti usvojene i preporuke za sve države članice ove regionalne inicijative.

Komitet se sastoji od 56 članova, predstavnika Evropske unije i mediteranskih partnerskih zemalja uključujući i Bosnu i Hercegovinu.