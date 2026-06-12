Dječaku iz Sarajeva uspješno ugrađeno vještačko srce u Beogradu: "Pomjerili smo granice medicine"

Dječaku iz Sarajeva (13) vještačko srce ugrađeno je u Beogradu a time mu je produžen život do transplantacije.

Imao je teško oboljenje srca, te mu je zbog toga ugrađeno vještačko, a doktori su naglasili da mu je ovom operacijom produžen život.

Također, istakli su da je dječaku pružena prilika da dočeka transplantaciju koja mu je potrebna.

Rijetki u svijetu

Zahvat su zajednički izveli stručnjaci Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta "Dr Vukan Čupić".

Kako je rekao kardiohirurg Saša Borović, ovakve procedure rade samo rijetki centri u svijetu. Navodi da je, prema uzrastu pacijenta, riječ o jednom od najrjeđih zahvata ove vrste.

- Uspješno smo ugradili vještačko srce djetetu od 13 godina. Malo je centara u svijetu koji to rade. Mi smo se drznuli da pomjerimo granice medicine u ovoj ustanovi i zahvaljujući zajedničkom radu i iskustvu uspjeli smo da to ostvarimo - rekao je Borović.

Mehanička podrška

Iako tim sa Instituta "Dedinje" ima veliko iskustvo u ugradnji mehaničke potpore cirkulaciji kod odraslih pacijenata, operacija kod djeteta donijela je brojne specifičnosti.

- Tehnički je ovo bio veliki hirurški izazov, jer je trebalo u grudni koš trinaestogodišnjeg djeteta smjestiti uređaj koji nije tako mali - objašnjava Borović.

Kako je rekao, bilo je potrebno pronaći optimalan hirurški pristup, a zatim i prilagoditi anesteziju i lječenje u intenzivnoj njezi.

Kardiohirurg Instituta za majku i dijete dr. Ivan Dizdarević rekao je da je upravo veličina uređaja predstavljala najveću nepoznanicu.

- Straha nije bilo. Doktor Borović je jedan od najiskusnijih u ovoj oblasti i vjerovali smo njegovoj procjeni - rekao je Dizdarević.

Danima tražili rješenje

Ljekari su, objašnjava, danima tražili najbolje rješenje. Kako kaže tri dana su vodili zajedničku borbu da sve tehnički uklope.

- Na kraju je sve lijepo stalo na svoje mjesto - ističe Dizdarević.

Istakao je da se dječak oporavlja i da su svi zadovoljni kako za sada teče postoperativni tok.

Podsjetio da je pacijent neposredno prije operacije doživio naglo pogoršanje zdravstvenog stanja i kardiogeni šok, zbog čega je bilo neophodno hitno priključivanje na ECMO sistem, što je dodatno usložilo čitav postupak.

Vladislav Vukomanović, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta, ističe da ova ustanova već godinama predstavlja regionalni centar za liječenje urođenih srčanih mana i srčane slabosti kod djece, kao i da saradnja sa Institutom "Dedinje" otvara novo poglavlje u pedijatrijskoj kardiohirurgiji.

- Zahvaljujući kolegama sa Dedinja, prije svega profesoru Boroviću, podižemo pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu na vrhunski nivo. Implantacija ovakvih uređaja, odnosno mehaničke potpore cirkulaciji, nešto je što je novo na ovim prostorima i u regionu - naglasio je Vukomanović.

Pacijenti su iz cijelog regiona

Podsjetio je da je pacijent iz Sarajeva i da ova ustanova već dugi niz godina pomaže ne samo djeci iz Srbije, već i pacijentima iz čitavog regiona.

- Tim je najvažniji. Upravo timski rad omogućava da napredujemo i da djeci pružamo sve bolju zdravstvenu zaštitu - rekao je Vukomanović.

Ljekari naglašavaju da vještačko srce ne predstavlja konačno rješenje, već "most" do transplantacije, koja će biti neophodna kada se pojavi odgovarajući donor.

- Veoma je važno što je mehanička potpora na vrijeme obezbijeđena. Ona može da traje od nekoliko mjeseci do nekoliko godina, tako da se nadamo da će naš mali pacijent uspješno dočekati transplantaciju srca - istakao je Vukomanović.