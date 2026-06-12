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PRIMJENA UVEĆANE OSNOVICE

Dom naroda usvojio zakon, ali veće plaće još na čekanju: Sindikati najavljuju proteste pred Predsjedništvom BiH

Iako su izmjene zakona usvojene, one nam i ne znače ako Predsjedništvo BiH ne proslijedi budžet za 2026. u daljnju proceduru, kaže predsjednik Saveza sindikata policijskih organa BiH, Mario Krajinović

Dom naroda PS BiH. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 51 minutu

Suprotno najavama da ponovo neće biti kvoruma za održavanje sjednice, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su izvještaj zajedničke komisije s usaglašenim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. 

Time je omogućena primjena uvećane osnovice za obračun plaća retroaktivno od 1. januara, te ispravljena nepravda prema oko 23.000 uposlenih u državnim institucijama koji su na veće plaće mogli računati tek nakon usvajanja budžeta za tekuću godinu. 

Zbog kršenja zakona i kašnjenja s usvajanjem budžeta, uposleni su svake godine ostajali bez značajnih iznosa, bez obzira na zvanične odluke Vijeća ministara BIH, kojima bi formalno garantiraju bolja primanja.

- Želim da pohvalim delegate, jer je razum pobijedio politiku. Međutim, iako su izmjene usvojene, one nam i ne znače ako Predsjedništvo BiH ne proslijedi budžet za 2026. u daljnju proceduru. Tražit ćemo razgovore, insistiramo da Predsjedništvo uputi budžet, uz eventualne korekcije koje oni predlažu, jer oni su ovlašteni predlagač. Ako ne dođe do toga usmjerit ćemo se prema onome ko ne postupa po zakonu. Nisu isključeni novi protesti, ali ovaj put pred zgradom Predsjedništva – kazao je za “Avaz” predsjednik Saveza sindikata policijskih organa BiH (SIPA, DKPT, GPBiH), Mario Krajinović.

Mario Krajinović. Avaz

Podsjetimo, Predsjedništvo BiH 2. juna nije usvojilo budžet za ovu godinu u iznosu od 1,58 milijardi KM. Željka Cvijanović bila je za, Željko Komšić protiv, a Denis Bećirović suzdržan. Zbog toga nije moguća ni primjena uvećane osnovice, pa ni retroaktivna isplata razlike u plaćama, zagarantirana jučer usvojenim zakonom. 

Prema riječima predsjednika Sindikata Granične policije BiH, Dragana Matovića, državni policajci i službenici plaće primaju po osnovici od 631 KM iz prošle, umjesto 690 KM u ovoj godini, pa su mjesečna primanja policajca niža za 180 – 300 KM mjesečno.

Dragan Matović. Ustupljena fotografija

- 23.000 ljudi je oštećeno za puno novčanih sredstava. Pozdravljamo usvajanje zakona, ali nema njegove primjene dok se budžet ne usvoji. Ako Predsjedništvo u dogledno vrijeme ne usvoji budžet i ne pošalju ga u proceduru, neka očekuju da ćemo se svi skupa pojaviti pred Predsjedništvom, pa neka vide kud će dalje ovo ići – poručuje Matović.

# DOM NARODA PSBIH
# PLAĆE
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# DRAGAN MATOVIĆ
# MARIO KRAJINOVIĆ
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