Dom naroda usvojio zakon, ali veće plaće još na čekanju: Sindikati najavljuju proteste pred Predsjedništvom BiH

Suprotno najavama da ponovo neće biti kvoruma za održavanje sjednice, delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su izvještaj zajedničke komisije s usaglašenim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Time je omogućena primjena uvećane osnovice za obračun plaća retroaktivno od 1. januara, te ispravljena nepravda prema oko 23.000 uposlenih u državnim institucijama koji su na veće plaće mogli računati tek nakon usvajanja budžeta za tekuću godinu.

Zbog kršenja zakona i kašnjenja s usvajanjem budžeta, uposleni su svake godine ostajali bez značajnih iznosa, bez obzira na zvanične odluke Vijeća ministara BIH, kojima bi formalno garantiraju bolja primanja.

- Želim da pohvalim delegate, jer je razum pobijedio politiku. Međutim, iako su izmjene usvojene, one nam i ne znače ako Predsjedništvo BiH ne proslijedi budžet za 2026. u daljnju proceduru. Tražit ćemo razgovore, insistiramo da Predsjedništvo uputi budžet, uz eventualne korekcije koje oni predlažu, jer oni su ovlašteni predlagač. Ako ne dođe do toga usmjerit ćemo se prema onome ko ne postupa po zakonu. Nisu isključeni novi protesti, ali ovaj put pred zgradom Predsjedništva – kazao je za “Avaz” predsjednik Saveza sindikata policijskih organa BiH (SIPA, DKPT, GPBiH), Mario Krajinović.