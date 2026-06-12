Video / Miroslav Pendić iz Viteza postavio zastavu BiH i ljiljane na kran u blizini Graca

Mundijalska groznica zahvatila je svaki kutak planete.
Tako je Miroslav Pendić iz Viteza na baušteli u Austriji kod Graca, postavio oficijelni zastavu BiH te onu s ljiljanima na jedan kran.
Njegov potez zaslužuje pijetet.
MUNDIJALSKA GROZNICA
Njegov potez zaslužuje pijetet
Pendić: Postavio zastave. Avaz
Mundijalska groznica zahvatila je svaki kutak planete.
Tako je Miroslav Pendić iz Viteza na baušteli u Austriji kod Graca, postavio oficijelni zastavu BiH te onu s ljiljanima na jedan kran.
Njegov potez zaslužuje pijetet.
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
HAKERSKI NAPAD U KALIFORNIJI
FOTOGRAFIJA OBIŠLA REGION
LEX ŽELJEZARA USVOJEN