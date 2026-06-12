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MUNDIJALSKA GROZNICA

Video / Miroslav Pendić iz Viteza postavio zastavu BiH i ljiljane na kran u blizini Graca

Njegov potez zaslužuje pijetet

Pendić: Postavio zastave. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 1 sat 3 minute

Mundijalska groznica zahvatila je svaki kutak planete.

Tako je Miroslav Pendić iz Viteza na baušteli u Austriji kod Graca, postavio oficijelni zastavu BiH te onu s ljiljanima na jedan kran.

Njegov potez zaslužuje pijetet.

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# MUNDIJAL
# VITEZ
# BIH
# MIROSLAV PENDIĆ
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