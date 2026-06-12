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AVAZOV INTERVJU

Video / Branko Blanuša: Neću odustati od kandidature, tužit ću Vukanovića

Poručio je da je opcija s dva opoziciona kandidata gubitnička

Branko Blanuša gost "Avazovog intervjua". Avaz

Piše: Mirela Pekušić

prije 53 minute

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša bio je gost novog izdanja "Avazovog intervjua.

On je odgovarao na pitanja vezano za stanje u opoziciji, pregovorima oko zajedničkog kandidata, da li je Draška Stanivukovića predložio za predsjednika RS i da li će biti kandidat na izborima.

Prokomentirao je i izjavu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da je opozicija smiješna, a da sam Blanuša ne zna da li će biti kandidat.

Negirao je izjave da će se povući zarad mira u opoziciji nakon što njegovo ime već bude predato Centralnoj izbornoj komisiji. Poručio je da je opcija s dva opoziciona kandidata gubitnička.

Najavio je tužbu protiv predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, zbog izjava da je uzeo novac da ne bude kandidat.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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# SDS
# AVAZOV INTERVJU
# BRANKO BLANUŠA
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