Video / Branko Blanuša: Neću odustati od kandidature, tužit ću Vukanovića

On je odgovarao na pitanja vezano za stanje u opoziciji, pregovorima oko zajedničkog kandidata, da li je Draška Stanivukovića predložio za predsjednika RS i da li će biti kandidat na izborima.

Prokomentirao je i izjavu članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da je opozicija smiješna, a da sam Blanuša ne zna da li će biti kandidat.

Negirao je izjave da će se povući zarad mira u opoziciji nakon što njegovo ime već bude predato Centralnoj izbornoj komisiji. Poručio je da je opcija s dva opoziciona kandidata gubitnička.

Najavio je tužbu protiv predsjednika Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, zbog izjava da je uzeo novac da ne bude kandidat.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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