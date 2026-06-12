Večeras Zmajevi igraju na Mundijalu: Nema TV prenosa

Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za historijske nastupe na Svjetskom prvenstvu, građani su suočeni s nezapamćenom sramotom. Umjesto da bude centralno mjesto okupljanja oko ekrana, javni emiter BHRT ostaje u potpunom programskom i finansijskom mraku, nemoćan da obezbijedi prenos utakmica Zmajeva.

Sramotno je da građani BiH koji uredno plaćaju RTV taksu i koji su 12 godina čekali da se reprezentacija BiH ponovo kvalifikuje za Mundijal, moraju tražiti i plaćati alternativne načine da bi gledali Zmajeve.

Ovaj nezapamćeni fudbalski i medijski apsurd je slika i prilika političke nesposobnosti vlasti Trojke. Godinama se deklarišući kao patriote, ministri i lideri poput Edina Forte, Elmedina Konakovića i premijera Nermina Nikšića, utrkivali su se u slikanju sa Zmajevima i dijeljenju njihovih dresova, samo kako bi se uslikali sa stranim zvaničnicima.

Grebanje za slavu

Pokazalo se da su se lideri Trojke samo grebali za uspjehe Zmajeva, jer su njihove reakcije izostale kada je trebalo obezbijediti funkcionalnost ključnog državnog emitera i prava za prenos najveće fudbalske smotre na Planeti.

Gdje je nestao deklarativni Fortin patriotizam, koji pozicije državnog ministra komunikacija i prometa nije uspio kreirati održiv sistem finansiranja BHRT-a? Kako Konaković objašnjava imidž BiH, čija državna televizija nema sredstava za prenos utakmica reprezentacije, dok se on istovremeno hvali diplomatskim uspjesima na svim meridijanima? Nermin Nikšić s pozicije federalnog premijera mirno posmatra kolaps javnog servisa, nudeći samo privremena i kozmetička rješenja, umjesto sistemskog spasavanja institucije od državnog značaja.

Promjene, ali nagore

Trojka je predizborno obećavala korjenite promjene i stabilizaciju javnih preduzeća, dok je u stvarnosti javni emiter degradiran na nivo lokalne stanice, bez prava na ijedan ozbiljniji sportski događaj.

Uskratiti građanima pravo da na državnoj televiziji gleda Džeku, Demirovića i ostale momke koji svim srcem igraju za BiH, predstavlja vrhunac političkog nemara i odsustva elementarnog osjećaja za javni interes i patriotizam.

Dok druge države učešće na Mundijalu koriste za promociju nacionalnog ponosa i jedinstva, bh. vlasti su od toga napravile komercijalni plijen i predmet političkog prepucavanja. Ova sportska i medijska blokada pokazuje neiskrenost njihovih parola i obećanja o jačanju državnih institucija i vraćanju dostojanstva Bosni i Hercegovini i njenim građanima.

Zmajevi će letjeti uprkos sabotaži Trojke

Mundijal 2026. godine će tako ostati upamćen, ne samo po učešću Zmajeva na smotri najboljnih, nego i po tome što je vlast Trojke ostavila vlastiti narod u medijskom mraku, dokazujući da im je patriotizam samo jeftino sredstvo za sakupljanje poena. Građani opravdano pitaju za šta, zapravo, daju novac i zašto su prepušteni na milost i nemilost komercijalnim operaterima u trenutku kada kuca historijski sportski čas.