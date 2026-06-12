U zadnji tren: Federalna televizija osigurala prijenose utakmica Zmajeva na Mundijalu

Direktor Federalne televizije Bakir Hadžiomerović potvrdio je za "Avaz" da je ova televizija osigurala prijenos večerašnje utakmice BiH i Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Osim utakmice protiv Kanade, RTV FBiH će prenositi i ostale utakmice naše reprezentacije na prvenstvu.

Iz RTVFBiH zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bh. reprezentacije.

Podsjećamo, naša reprezentacija će igrati u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom.

Večerašnji meč starta u 21 sat.