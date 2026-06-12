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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

U zadnji tren: Federalna televizija osigurala prijenose utakmica Zmajeva na Mundijalu

Podsjećamo, naša reprezentacija će igrati u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom

Federalna televizija će prenositi Zmajeve. FTV

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 43 minute

Direktor Federalne televizije Bakir Hadžiomerović potvrdio je za "Avaz" da je ova televizija osigurala prijenos večerašnje utakmice BiH i Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Osim utakmice protiv Kanade, RTV FBiH će prenositi i ostale utakmice naše reprezentacije na prvenstvu.

Iz RTVFBiH zahvalili su se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica bh. reprezentacije.

Podsjećamo, naša reprezentacija će igrati u grupi sa Kanadom, Švicarskom i Katarom.

Večerašnji meč starta u 21 sat.

# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
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