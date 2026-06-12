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ŠEST STRANAKA

Napravljen dogovor: Probosanske stranke će zajednički nastupiti u RS

S obzirom na ranije rezultate, jedino zajednički nastup može osigurati zastupljenost državotvornih snaga iz entiteta RS u Parlamentu BiH, te snažniju zastupljenost prodržavnih stranaka u Narodnoj skupštini RS, navodi se u saopćenju

Narodna skupština RS. NSRS

S. S.

prije 1 sat 11 minuta

Šest stranaka, SDA, BH Zeleni i SBB, te SDP BiH, NES i PDA će zvanični sporazum o zajedničkom nastupu u entitetu RS potpisati početkom naredne sedmice.

- Smatramo da u interesu ne samo bošnjačkog naroda nego i svih patriotski orijentiranih građana, prostor entiteta RS ne smije biti mjesto za tenzije, razmirice i međusobno nadmetanje prodržavnih stranaka, bez obzira na različite političke poglede i rivalstva. Političke utakmice ćemo voditi na prostoru Federacije BiH.

S obzirom na ranije rezultate, jedino zajednički nastup može osigurati zastupljenost državotvornih snaga iz entiteta RS u Parlamentu BiH, te snažniju zastupljenost prodržavnih stranaka u Narodnoj skupštini RS.

Rasipanje glasova na više različitih izbornih listi moglo bi politički utjecaj bosanskohercegovačkih patriota u entitetu RS potpuno minimizirati. SDA, SDP i njihovi partneri pozivaju sve stranke koje djeluju u entitetu RS i računaju prevashodno na glasove povratnika i dijaspore da se pridruže koaliciji, te da opći interes stave iznad stranačkih i pojedinačnih - navodi se u saopćenju SDP-a.

# NSRS
# RS
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