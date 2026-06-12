Nino Hamzić pozvan u policiju zbog videa o kupovini stana Benjamine Karić: "Poručili su mi da sve batalim"

Nakon što je na društvenim mrežama objavio video u kojem govori o obnovi fasade zgrade u ulici Titova 19 u kojoj je bivša gradonačelnica i aktuelna načelnica Općine Novo Sarajeva Benjamina Karić, aktivista i građanin Nino Hamzić tvrdi da je po prijavi Karić pozvan u Policijsku upravu Centar da hitno da izjavu te da mu je sugerisano da prestane s daljnjim objavama na ovu temu.

- Do davanja izjave poručili su mi, indirektno, da mi ne pada na pamet da objavljujem bilo šta vezano za tu tematiku. Odmah sam pitao da li je povod Benjamina Karić, a oni su mi skrenuli pažnju da sve to obustavim i batalim - navodi Hamzić.

Prema njegovim riječima, policijski službenici nisu mu precizirali zbog kojeg krivičnog djela je pozvan, ali smatra da je cilj poziva bio da ga odvrati od daljnjeg javnog istupanja.

- Više je to djelovalo kao pokušaj zastrašivanja da odmah prekinem s daljnjim snimanjem nego kao bilo šta drugo - rekao je Hamzić.

On je najavio da neće odustati od objavljivanja sadržaja vezanog za ovu temu te da će, kako tvrdi, nastaviti iznositi informacije do kojih dođe.

- Neću odustati. Objavit ću još brutalniji video. Pokazat ću i dokument da je podnesena krivična prijava. Sve ću to objaviti u videu - poručio je Hamzić.

Podsjetimo, Hamzić je na Facebooku objavio videosnimak u kojem iznosi tvrdnje o navodnim nepravilnostima prilikom procesa obnove fasade na objektu u Titovoj ulici.