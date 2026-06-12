Video / Jajce za primjer: Organizovano gledanje utakmica u centru grada, euforija na svakom koraku

I dok se u pojedinim sredinama polemiše da li će biti organizirano gledanje utakmica reprezentacije BiH na Mundijalu, Jajce može biti primjer zdrav sredine.
NACIONALNI SPOMENIK
NA LICU MJESTA
Euforija se osjeti na svakom koraku, automobili su okićeni zastavama BiH i Hrvatske, djeca su u dresovima svojih junaka
Priča iz Jajca. Avaz
I dok se u pojedinim sredinama polemiše da li će biti organizirano gledanje utakmica reprezentacije BiH na Mundijalu, Jajce može biti primjer zdrav sredine.
U centru grada već je postavljen displej.
Euforija se osjeti na svakom koraku, automobili su okićeni zastavama BiH i Hrvatske, djeca su u dresovima svojih junaka.
Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca je govorio za Avaz TV.
Pogledajte šta smo zabilježili u Jajcu nekoliko sati prije prve utakmice BiH na ovom Mundijalu.
NA KIOSCIMA ŠIROM BIH
HAKERSKI NAPAD U KALIFORNIJI
FOTOGRAFIJA OBIŠLA REGION