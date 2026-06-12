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Video / Jajce za primjer: Organizovano gledanje utakmica u centru grada, euforija na svakom koraku

Euforija se osjeti na svakom koraku, automobili su okićeni zastavama BiH i Hrvatske, djeca su u dresovima svojih junaka

Priča iz Jajca. Avaz

Piše: Evelin Trako

prije 55 minuta

I dok se u pojedinim sredinama polemiše da li će biti organizirano gledanje utakmica reprezentacije BiH na Mundijalu, Jajce može biti primjer zdrav sredine.

U centru grada već je postavljen displej.

Euforija se osjeti na svakom koraku, automobili su okićeni zastavama BiH i Hrvatske, djeca su u dresovima svojih junaka.

Anto Brtan, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca je govorio za Avaz TV.

Pogledajte šta smo zabilježili u Jajcu nekoliko sati prije prve utakmice BiH na ovom Mundijalu.

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# JAJCE
# ANTO BRTAN
# MUNDIJAL 2026
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