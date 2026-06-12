Video iz zraka / Desetine kamiona u krugu Željezare spremni za utovar

Kako je ranije objavio portal "Avaza", od ranih jutarnjih sati nastavilo se izvlačenje materijala iz Nove Željezare Zenica.

To se dešavalo svega jedan dan nakon što je Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio prijedlog zakon o uvođenju vanredne uprave.

"Avazov" reporter je u poslijepodnevnim satima zabilježio desetine kamiona u krugu Željezare koji su spremni za utovar.

Podsjećamo, problemi za ovu kompaniju su nastali prije nekoliko mjeseci kada ih je preuzeo Gordan Pavlović Goci. Iako je najavljivao ulaganja, svega nekoliko mjeseci nakon toga je najavljen stečaj.

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