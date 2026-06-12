Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠEF DELEGACIJE EU U BIH

Soreka u dresu reprezentacije BiH: "Svim srcem uz Zmajeve"

Jedno je sigurno, navijači iz Bosne i Hercegovine su već pobjednici ovog turnira, poručio je

Luiđi Soreka. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 43 minute

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka uputio je poruku podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnjeg duela protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

Soreka je objavio fotografiju na kojoj nosi novi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i poručio: “Dres je na meni i spreman sam za utakmicu”.

Dodao je da su navijači već pokazali ono najvažnije, bez obzira na rezultat.

- Jedno je sigurno, navijači iz Bosne i Hercegovine su već pobjednici ovog turnira. Svim srcem uz Zmajeve - napisao je Soreka.

Inače, Soreka je državljanin Italije, a nakon plasmana Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, ostavio je poruku podrške uprkos činjenici da je u tom trenutku navijao za reprezentaciju svoje zemlje.

# ZMAJEVI
# BIH
# LUIGI SORECA
# MUNDIJAL 2026
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.