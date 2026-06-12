Video / Velika zastava BiH raširena na Trgu slobode u Tuzli

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a navijačka atmosfera ne jenjava širom zemlje.

U Tuzli vlada prava navijačka groznica, a veliki broj građana okupio se na Trgu slobode kako bi zajedno pratio nastup Zmajeva.

Uoči početka utakmice na Trgu slobode raširena je i velika zastava Bosne i Hercegovine, koja je dodatno upotpunila atmosferu i poslala poruku podrške bh. reprezentativcima u Torontu.