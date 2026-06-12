Video / Velika zastava BiH raširena na Trgu slobode u Tuzli

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a navijačka atmosfera ne jenjava širom zemlje.
LUDNICA U GRADU SOLI
PRELIJEPI PRIZORI
Veliki broj građana okupio se na Trgu slobode kako bi zajedno pratio nastup Zmajeva
Velika zastava BiH raširena u Tuzli. A. Bešić/Avaz
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a navijačka atmosfera ne jenjava širom zemlje.
U Tuzli vlada prava navijačka groznica, a veliki broj građana okupio se na Trgu slobode kako bi zajedno pratio nastup Zmajeva.
Uoči početka utakmice na Trgu slobode raširena je i velika zastava Bosne i Hercegovine, koja je dodatno upotpunila atmosferu i poslala poruku podrške bh. reprezentativcima u Torontu.
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