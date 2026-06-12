Dodik: "Pravda koju očekujemo od nove američke administracije još nije u potpunosti ostvarena, mi slušamo Trampa"

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik gostovao je u podcastu američke novinarke Lare Logan, gdje je poručio da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove američke administracije još uvijek nije u potpunosti ostvarena.

Dodik je naveo da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske predstavljalo, kako je rekao, ispravljanje nepravde koju je, prema njegovim tvrdnjama, ranije napravila administracija bivšeg američkog predsjednika Džoa Bajdena.

Istakao je da očekivanja Republike Srpske od nove administracije i dalje nisu ispunjena u potpunosti.

Komentarisao sankcije

Dodao je i da je administracija Baraka Obame uvodila sankcije koje su mu, kako tvrdi, onemogućavale normalan život i poslovanje.

- Veoma olako su procjenjivali ko će biti sankcionisan, oslanjajući se na određene informacije koje su dobijali od svojih favorita. Željeli su da oslabe Republiku Srpsku zbog njenog insistiranja na ustavnim pravima - rekao je Dodik.

Kritikovao je i administracije Obame i Bajdena zbog, kako navodi, podrške visokom predstavniku u BiH.

- Istovremeno, Šmit je javno podržavao protivnike Donalda Trampa tokom predizborne kampanje. Mi smo podržavali Trampa tokom njegove prve kandidature, a Bajdenu se to nije dopadalo, pa me sankcionisao. Kada je Bajden došao na vlast, sankcije su dodatno proširene i na članove moje porodice - kćerku, sina i zeta. Blokirani su im bankovni računi. Nisam mogao da primam ni svoju platu kao predsjednik. Bankama nije bilo dozvoljeno da mi otvore račun. To je period koji smatram veoma odbojnim i neprihvatljivim - rekao je Dodik.

"Mi slušamo Trampa"

On je dodao da je sve to izdržao, ali da će za promjenu percepcije i odnosa u Sjedinjenim Američkim Državama biti potrebno vrijeme.

- Pravda koju očekujemo od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Mi slušamo Trampa, navijamo za njega i pozivamo Srbe u Americi da glasaju za njega. Ne očekujemo da po svaku cijenu bude na našoj strani niti da učini nešto loše nekome drugom. Međutim, on sam kaže da je Bajdenova administracija najgora u historiji Sjedinjenih Država. Ako se pogleda šta je ta administracija radila kod nas, vidjet će se da je učinila mnoge loše stvari koje treba ispraviti - naglasio je Dodik, prenosi Srna.