U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Veliki bod u Kanadi

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Veliki bod u Kanadi.

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade podijelile su bodove na otvaranju Svjetskog prvenstva, a rezultat je bio 1:1. Zmajeve je do vodstva u 21. minuti doveo Jovo Lukić, dok je rezervista Kajl Larin donio poravnanje domaćinu u finišu meča.

Naredni meč Zmajevi igraju u četvrtak protiv reprezentacije Švicarske, dok domaćin Kanada isti dan odmjerit će snage s Katarom.

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U ovom izdanju čitajte i o tome koliko hraniteljstvo može promijeniti život jednog djeteta.

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Čitajte i o tome kako Sarajevo ostaje bez vode za piće te kako se Trojka dobro potrudila da to sve sakrije od javnosti.

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Vlade na štrajkove odgovorile tužbama: Uposleni u pravosuđu traže povećanje mizernih primanja.

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Donosimo vam i reportažu iz Pamukkale, prirodnog fenomena koji stoljećima privlači putnike, ljekare i careve.

Na kulturnim stranama saznajte više o novom romanu Ruždije Adžovića.

Na sportskim stranama čitajte o narednim izazovima za Zmajeve na Mundijalu.

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