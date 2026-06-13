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NAJAVA METEOROLOGA

U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Anadolija

A. O.

prije 7 minuta

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Tokom dana, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.

# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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