U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Tokom dana, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepena.