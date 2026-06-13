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OGLASIO SE SIN

Ratni zločinac Ratko Mladić sve je gore: "Sve je slabiji i sve lošije može da priča"

Eksploatisat ćemo sve što pravo dopušta kako bi došli do cilja, poručio je Darko Mladić

Ratko Mladić. Detektor

A. O.

prije 59 minuta

Darko Mladić, sin presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, izjavio je jučer da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše.

- Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu njegu. Nekada ima boljih dana, nekada lošijih, ali generalno sve je slabiji - rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.

Od sjednice Vijeća sigurnosti velika su očekivanja.

- Јedna od tema će biti i kršenje prava na liječenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spriječe zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtijevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene - kaže Darko Mladić.

Očigledno je „da dok je“, dodaje, „ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu“.

- Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namjera. Mi ćemo se boriti do posljednjeg trenutka - jasan je Darko Mladić.

Podsjeća da se Komitetu obratila i Srbija i porodica i odbrana.

- Mi očekujemo odgovor, ali to je samo jedan od kanala preko koga tražimo da se poštuju pravila i da budu ista za sve, a ne da zavise od politike. Haški tribunal je diskriminisao žrtve - naveo je Darko Mladić.

- Posebno to važi za mog oca na kome se primjenjuju standardi koji nisu važili za druge. Sistem je tako napravljen da se u uskom krugu donose odluke i da politika ne zavisi od međunarodnih prava. Nikada im nije bio cilj da donesu pravdu i pomirenje - rekao je Darko Mladić.

U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ponovo će, dodaje, porodica podnijeti zahtjev za puštanje Ratka na liječenje u Srbiji.

- Eksploatisat ćemo sve što pravo dopušta kako bi došli do cilja - poručio je Darko Mladić.

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je jučer „da ovo prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, prije svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava“.

Vujić je u izjavi Srni rekao da će zato ovo pitanje Srbija postaviti i na sjednici Vijeća sigurnosti UN o radu haškog Mehanizma.

Bez obzira na izuzetno teško zdravstveno stanje ratnog zločinca Mladića, haški Mehanizam je više puta odbio zahtjev da Ratko bude pušten na liječenje u Srbiji.

# RATNI ZLOČINAC
# DARKO MLADIĆ
# RATKO MLADIĆ
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