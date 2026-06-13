Ratni zločinac Ratko Mladić sve je gore: "Sve je slabiji i sve lošije može da priča"

Darko Mladić, sin presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, izjavio je jučer da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše.

- Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu njegu. Nekada ima boljih dana, nekada lošijih, ali generalno sve je slabiji - rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.

Od sjednice Vijeća sigurnosti velika su očekivanja.

- Јedna od tema će biti i kršenje prava na liječenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spriječe zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtijevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene - kaže Darko Mladić.

Očigledno je „da dok je“, dodaje, „ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu“.

- Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namjera. Mi ćemo se boriti do posljednjeg trenutka - jasan je Darko Mladić.