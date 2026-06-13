Ratni zločinac Ratko Mladić sve je gore: "Sve je slabiji i sve lošije može da priča"

Darko Mladić, sin presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, izjavio je jučer da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje loše.
- Sve je slabiji i sve lošije može da priča. Tamo ne može da dobije adekvatnu njegu. Nekada ima boljih dana, nekada lošijih, ali generalno sve je slabiji - rekao je Darko Mladić u izjavi za RTRS.
Od sjednice Vijeća sigurnosti velika su očekivanja.
- Јedna od tema će biti i kršenje prava na liječenje. Sigurno je ta tema bitna kako za Srbiju, tako i za druge zemlje koje pokušavaju da spriječe zloupotrebu u političke svrhe. Srbija će sigurno zahtijevati da se javno priča zašto se u ovom slučaju sprovodi drugačija pravda u odnosu na ostale osuđene - kaže Darko Mladić.
Očigledno je „da dok je“, dodaje, „ovo rukovodstvo u Hagu, oni će sprovoditi svoju pravdu“.
- Mi od njih ne očekujemo ništa više od onog što smo već dobili, ali mi nećemo odustati od svojih namjera. Mi ćemo se boriti do posljednjeg trenutka - jasan je Darko Mladić.
Podsjeća da se Komitetu obratila i Srbija i porodica i odbrana.
- Mi očekujemo odgovor, ali to je samo jedan od kanala preko koga tražimo da se poštuju pravila i da budu ista za sve, a ne da zavise od politike. Haški tribunal je diskriminisao žrtve - naveo je Darko Mladić.
- Posebno to važi za mog oca na kome se primjenjuju standardi koji nisu važili za druge. Sistem je tako napravljen da se u uskom krugu donose odluke i da politika ne zavisi od međunarodnih prava. Nikada im nije bio cilj da donesu pravdu i pomirenje - rekao je Darko Mladić.
U slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ponovo će, dodaje, porodica podnijeti zahtjev za puštanje Ratka na liječenje u Srbiji.
- Eksploatisat ćemo sve što pravo dopušta kako bi došli do cilja - poručio je Darko Mladić.
Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je jučer „da ovo prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se, prije svega, poštovanja osnovnih ljudskih prava“.
Vujić je u izjavi Srni rekao da će zato ovo pitanje Srbija postaviti i na sjednici Vijeća sigurnosti UN o radu haškog Mehanizma.
Bez obzira na izuzetno teško zdravstveno stanje ratnog zločinca Mladića, haški Mehanizam je više puta odbio zahtjev da Ratko bude pušten na liječenje u Srbiji.