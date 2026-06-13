Stanje na putevima u BiH: Uslovi za vožnju povoljni

Uvjeti za vožnju jutros su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu, uz uglavnom dobru vidljivost.

- Mjestimično ima slabije magle, koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja - poručuju jutros iz BIHAMK-a.

Radovi na putu

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama: Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama: Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

U toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač, na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani.

Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.