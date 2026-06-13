Dodik poslao jasnu poruku: To neće proći bez nas, nema Bosne i Hercegovine bez Srba

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je u intervjuu za TASS da Evropska unija vrši pritisak na Bosnu i Hercegovinu da uvede vizni režim za ruske građane.

- I na Bosnu i Hercegovinu se vrši pritisak da uvede vize za ruske građane. Međutim, nećemo dozvoliti da takva odluka prođe, baš kao što smo spriječili formalno uvođenje sankcija protiv Rusije. Nema Bosne i Hercegovine bez Srba. A Srbi kažu da se vize za ruske građane neće uvesti – rekao je Dodik.

Poručio je kako „Bošnjaci ne mogu donijeti takvu odluku bez njih“.

- Članovi moje stranke to neće podržati. Ako ne glasaju za to, vizni režim za ruske građane neće biti uveden, uprkos pokušajima nekih da to godinama forsiraju – jasan je bio Dodik.

Prema Dodikovim riječima, pritisak se proteže i izvan Rusije.

- Oni traže vize za kineske građane, a i za druge. Ali to bi značilo izolaciju. Toliko o pristupu Evropske unije pravima i slobodama. Zašto ne možemo održavati dobre odnose s Rusijom i Kinom? Republika Srpska ni pod kojim okolnostima neće dozvoliti da se ruskim građanima nametnu vize. Čak i ako pokušaju da nas kazne zbog toga. Vidjet ćemo šta će biti sljedeće - dodao je.