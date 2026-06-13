Vlasti su se dobro pobrinule da sve sakriju od javnosti: Sarajevo dugoročno neminovno ostaje bez vode za piće

Više od 250 hektara vodozaštitne zone, koje je na papiru strogo zaštićeno u Sarajevskom polju, pojedinci žele da izmjenama regulacionog plana pretvore u građevinsko zemljište.

Stručnjaci, ekološki aktivisti i dio javnosti upozoravaju na teške posljedice Nacrta privremene odluke o zaštiti izvorišta pitke vode na području Sarajevskog polja.

Kritičari tvrde da bi predložena rješenja mogla otvoriti vrata gradnji na prostoru koji je decenijama bio pod strogom zaštitom. Među najglasnijim protivnicima takvih izmjena je predsjednik Udruženja Eko akcija Anes Podić, koji upozorava da bi dugoročne posljedice mogle biti katastrofalne – od ugrožavanja kvaliteta vode do trajnog uništavanja izvorišta koje snabdijeva najveći dio Sarajeva.

Neodgovornost vlasti

- Ako se usvoji Prijedlog privremene odluke, na stotinama hektara trenutno zakonom strogo zaštićenog prostora u Sarajevskom polju, širom će se otvoriti mogućnost gradnje svega i svačega, od stambenih naselja, preko benzinskih pumpi i deponija opasnog otpada, gradnje termoelektrana, otvaranja rudarskih kopova itd.

Smanjenjem površine i kvaliteta zaštite prostora vodozaštitne zone na način koji je bez presedana u BiH, u regiji, u zemljama Evropske unije, brojne zagađujuće materije (fekalne otpadne vode, teški metali poput olova i žive, gorivo iz rezervoara benzinskih pumpi, pesticidi, PFAS - skupina praktično neuništivih i izuzetno opasnih jedinjenja itd.) potencijalno izuzetno opasne za zdravlje i živote ljudi prvo će stići do podzemnih voda Sarajevskog polja, a zatim neprečišćene i u vodu koju pijemo.