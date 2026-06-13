Lider SBB-a Fahrudin Radončić oglasio se danas na Instagramu, a vezano za TV prijenos utakmice koja je odigrana sinoć između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade.

Objavu prenosimo u cijelosti:

- Bakir Hadžiomerović je uradio posao nesposobnog Bećirovića i Konakovića i direktno od predsjednika Srbije besplatno dobio prava TV prijenosa na javnom servisu: isključivo zahvaljujući agilnosti i državotvornosti Bakira Hadžiomerovića, direktora FTV-a, i korektnosti Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, Federalna TV je dobila prava od Telekoma Srbije da direktno prenosi sve utakmice Mundijala.

Višemilionsku vrijedno uslugu, Bakir i navijači su dobili potpuno besplatno!

Vučić je slično reagirao i kada je bio u pitanju EUROBASKET, a već mu se i Nermin Nikšić, nedavno, javno zahvaljivao na omogućavanju dobijanja baruta za našu namjensku industriju.

Nesposobni Forto, Konaković i Bećirović su, posljedično, spašeni javnog linča iritiranog i nezadovoljnog naroda.

Još gore i tragičnije, niko iz Trojke nije htio i znao da se uključi kako bi narod mogao da gleda našu i druge reprezentacije na svom javnom servisu.

U cijeloj priči, najgora je uloga Crne kravate. Neuspješni sportista Konaković, mjesecima vodi harangu protiv mene, Željka Mitrovića, “Vučićevog kuma”, TV Alfe. Posebno je na meti bio Telekom Srbije, kao navodno velika nacionalna opasnost po Bošnjake?

Usto, nesposobni sakupljač sličica Denis Bećirović, obezbijedio je sebi privilegiju gledanja utakmica iz stadionske lože u Kanadi, besramno ostavljajući svoje građane pred zatamljenim

TV ekranima!

Ipak, Hadžiomerović je, bez njihovog ikakvog znanja i utjecaja, u direktnom ličnom kontaktu sa predsjednikom Srbije, dobio nevjerovatan poklon za našu javnost i presretne navijače!

Bravo Bakire, hvala ti, tako rade odgovorni i državotvorni ljudi. Ljudi koji se ne boje međunarodne i regionalne komunikacije i ne vode ih populizam i strah od Konakovićevog primitivizma.