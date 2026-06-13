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RAZOTKRIVANJE

Hadžiomerović je uradio posao nesposobnog Bećirovića i Konakovića i direktno od predsjednika Srbije besplatno dobio prava TV prijenosa na javnom servisu

Još gore i tragičnije, niko iz Trojke nije htio i znao da se uključi kako bi narod mogao da gleda našu i druge reprezentacije na svom javnom servisu

Sposoban direktor, neodgovorni i lijeni političari. Screenshot / Instagram

A. O.

prije 33 minute

Lider SBB-a Fahrudin Radončić oglasio se danas na Instagramu, a vezano za TV prijenos utakmice koja je odigrana sinoć između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade.

Objavu prenosimo u cijelosti:

- Bakir Hadžiomerović je uradio posao nesposobnog Bećirovića i Konakovića i direktno od predsjednika Srbije besplatno dobio prava TV prijenosa na javnom servisu: isključivo zahvaljujući agilnosti i državotvornosti Bakira Hadžiomerovića, direktora FTV-a, i korektnosti Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srbije, Federalna TV je dobila prava od Telekoma Srbije da direktno prenosi sve utakmice Mundijala.

Višemilionsku vrijedno uslugu, Bakir i navijači su dobili potpuno besplatno!

Vučić je slično reagirao i kada je bio u pitanju EUROBASKET, a već mu se i Nermin Nikšić, nedavno, javno zahvaljivao na omogućavanju dobijanja baruta za našu namjensku industriju.

Nesposobni Forto, Konaković i Bećirović su, posljedično, spašeni javnog linča iritiranog i nezadovoljnog naroda.

Još gore i tragičnije, niko iz Trojke nije htio i znao da se uključi kako bi narod mogao da gleda našu i druge reprezentacije na svom javnom servisu.

U cijeloj priči, najgora je uloga Crne kravate. Neuspješni sportista Konaković, mjesecima vodi harangu protiv mene, Željka Mitrovića, “Vučićevog kuma”, TV Alfe. Posebno je na meti bio Telekom Srbije, kao navodno velika nacionalna opasnost po Bošnjake?

Usto, nesposobni sakupljač sličica Denis Bećirović, obezbijedio je sebi privilegiju gledanja utakmica iz stadionske lože u Kanadi, besramno ostavljajući svoje građane pred zatamljenim

TV ekranima!

Ipak, Hadžiomerović je, bez njihovog ikakvog znanja i utjecaja, u direktnom ličnom kontaktu sa predsjednikom Srbije, dobio nevjerovatan poklon za našu javnost i presretne navijače!

Bravo Bakire, hvala ti, tako rade odgovorni i državotvorni ljudi. Ljudi koji se ne boje međunarodne i regionalne komunikacije i ne vode ih populizam i strah od Konakovićevog primitivizma.

Posljedično i spasonosno po njih, Hadžiomerović i Vučić su, od opšte mržnje i političkog linča, spasili tog istog Konakovića i Bećirovića.

Ovo treba objaviti zbog pune istine i informiranosti javnosti, ali i zbog zahvale Hadžiomeroviću.

I, zašto to sakriti, predsjedniku Srbije, bez kojeg ovo ne bi bilo uopće zamislivo i moguće.

Velika komšijska gesta i poruka - naveo je Radončić u objavi. 

# BAKIR HADŽIOMEROVIĆ
# DENIS BEĆIROVIĆ
# UTAKMICA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
# FAHRUDIN RADONČIĆ
# KANADA
# FUDBALSKA REPREZENTACIJA BIH
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