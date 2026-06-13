Priče koje vraćaju vjeru u ljude: Neka djeca još čekaju nekoga ko će ih zvati svojima

Svako dijete zaslužuje odrastati uz nekoga ko će ga saslušati, ohrabriti, naučiti prvim životnim lekcijama i vjerovati u njega čak i onda kada ono samo u sebe sumnja. Za djecu koja odrastaju bez roditeljskog staranja, upravo hraniteljstvo često postaje prilika da iskuse ono što bi svako dijete trebalo imati, osjećaj pripadnosti, sigurnost doma, podršku i svakodnevicu ispunjenu pažnjom i razumijevanjem. Iako se o hraniteljstvu najčešće govori kroz statistike i institucionalne procese, njegova prava vrijednost krije se u životnim pričama djece koja su zahvaljujući hraniteljskim porodicama dobila novu šansu za sretnije djetinjstvo i bolju budućnost. Ljubav i podrška Koliko hraniteljstvo može promijeniti život jednog djeteta, najbolje svjedoče upravo hraniteljske porodice. Jedna od hraniteljki, koja godinama brine o djetetu bez roditeljskog staranja za „Avaz“ kaže da je odluka da postane hranitelj bila motivisana željom da jednom djetetu pruži ono što mu je najpotrebnije. Kako kaže, hraniteljstvo nije uvijek jednostavno, ali da svaki izazov postaje manji kada vidite promjene koje dijete ostvaruje. - Naravno, postoje trenuci umora i sumnje, ali oni nikada nisu jači od osjećaja da radim nešto istinski važno. Podrška porodice i stručnjaka dodatno olakšava ovaj put i čini ga ljepšim. Nije lako, ali osjećaj da jedno dijete danas ima sretnije djetinjstvo vrijedi svakog izazova - poručila je hraniteljka.

Garibija: Imamo kapacitet podrške za gotovo 200 hraniteljskih porodica . Ustupljena fotografija Garibija: Imamo kapacitet podrške za gotovo 200 hraniteljskih porodica . Ustupljena fotografija

Da svako dijete treba porodicu i priliku za odrastanje u sigurnom okruženju za „Avaz“ naglasio je i nacionalni direktor SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija. Istakao je da organizacija već više od tri decenije radi na stvaranju uslova da djeca bez roditeljskog staranja odrastaju u porodici, a ne u institucijama. - SOS Dječija sela od samog početka rade na misiji da svako dijete treba porodicu. Kroz šest centara za hraniteljstvo danas imamo kapacitet podrške za gotovo 200 hraniteljskih porodica i djecu koja su u njima smještena. Hraniteljstvo nam je izuzetno važno jer omogućava veći obuhvat djece u porodičnom obliku brige - rekao je Garibija. Posebnu pažnju, ističe, potrebno je posvetiti mladima koji izlaze iz sistema alternativne brige i započinju samostalan život. Samostalni život - Mi ne ostavljamo djecu nakon 18. godine. Kroz program Samostalni život uz podršku mladima pružamo finansijsku, stručnu i svaku drugu vrstu podrške sve dok se ne osamostale. Ako studiraju, podrška traje tokom studija i još godinu dana nakon toga, a za ostale mlade prilagođava se njihovim potrebama. Naš cilj je da svaki mladi čovjek dobije priliku da pronađe posao, osigura egzistenciju i samostalno gradi svoj život - istakao je Garibija. Koliko podrška nakon izlaska iz sistema alternativne brige može biti važna za mlade ljude, za "Avaz" je ispričala Taiba Muminović, koja je odrasla u SOS Dječijem selu, a danas radi kao SOS roditelj, pomažući novim generacijama djece da odrastaju u sigurnom i podsticajnom okruženju. - Nakon 18. godine imala sam mogućnost nastaviti školovanje uz finansijsku podršku, mentorstvo i savjetodavnu pomoć, dok su mladi koji su se odlučili za zaposlenje imali podršku u pronalasku posla i procesu osamostaljivanja. Kroz različite programe sticali smo znanja, razvijali vještine i gradili samopouzdanje za život koji nas je čekao izvan sistema brige. Danas sam zaposlena kao SOS roditelj i upravo zato mogu potvrditi koliko je važno da mladi imaju nekoga uz sebe i nakon 18. godine. Ta podrška ne mijenja samo jedan period života – ona može promijeniti cijelu budućnost - kazala je Muminović. Iskustvo magistre Sličnu priču podijelila je i Dragana Savić, koja je odrasla u hraniteljskoj porodici i danas je magistra socijalnog rada. - Kao mlada osoba odrasla sam u hraniteljskoj porodici, porodici u kojoj sam dobila ljubav, podršku, individualni pristup i razumijevanje. U toj porodici sam završila fakultet i stekla zvanje magistre socijalnog rada. Danas sam obrazovana i samostalna mlada osoba zahvaljujući hraniteljstvu, najplemenitijem obliku zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja - istakla je Savić.

Nalić: Svako dijete zaslužuje ljubav . Ustupljena fotografija Nalić: Svako dijete zaslužuje ljubav . Ustupljena fotografija