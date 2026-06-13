Mjesec dana ambasade nisu mogle izdavati vize nakon pada sistema: Ko će odgovarati za milionsku štetu i bruku za BiH?

- Radi se o pitanju biometrije. Mi ne izdajemo vize bez tog biometrijskog postupka, a sedmicama nismo mogli ništa raditi ništa jer je sistem stao i nije funkcionisao - pojasnio je ambasador.

- Nismo uopće bili u mogućnosti izdavati vize. Ne možemo nikako izdavati vize i to je strašna situacija. Trpimo veliki pritisak i čekamo da se problem što prije riješi - rekao je Subašić za „Avaz“.

Da je problem paralizirao rad diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH širom svijeta, potvrdio je za „Avaz“ ambasador Bosne i Hercegovine u Egiptu Sabit Subašić.

Bosna i Hercegovina skoro mjesec dana suočavala se s ozbiljnim problemima u izdavanju viza nakon što je došlo do zastoja u radu sistema za obradu biometrijskih podataka stranih državljana.

Posebno je naglasio da je zastoj pogodio aktivnosti na promociji Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije.

- Pokrenuli smo veoma opsežne aktivnosti i kampanju kako bismo privukli što više turista iz Egipta u Bosnu i Hercegovinu. Radili smo promocije i brojne aktivnosti, a onda smo odjednom morali stati. To je vrlo nesretna situacija jer se gube značajni turistički prihodi - upozorio je Subašić.

Problem je izazvao reakcije i bivše ministrice vanjskih poslova BiH Bisere Turković, koja je ocijenila da je riječ o ozbiljnom institucionalnom propustu.

Ko je kriv

- Mjesec dana kako je biometrijski sistem prestao da radi u našim ambasadama i konzulatima. Ko je kriv? Ko će snositi odgovornost? Zašto se šutjelo i problem krio od javnosti skoro mjesec dana - upitala je Turković.

Ona smatra da posljedice nisu bile samo tehničke prirode, već da su direktno pogodile međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, turizam, investicije i rad diplomatsko-konzularne mreže.

- Ovo više nije pitanje jednog tehničkog problema. Ovo je pitanje potpune nesposobnosti da se upravlja institucijama. Svaki dan bez rješenja znači nove izgubljene turiste, propuštene investicije i dodatnu štetu za ugled države - navela je Turković.

Posebno je upozorila da bi problemi s biometrijskim sistemom mogli imati posljedice i na proces evropskih integracija BiH, s obzirom na značaj biometrijske kontrole u oblasti vizne politike i sigurnosnih standarda.

U međuvremenu je Ministarstvo sigurnosti BiH obavijestilo Vijeće ministara BiH da se intenzivno radi na otklanjanju problema, a zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak potvrdio je da je kvar uspješno otklonjen.

- Sistem za obradu biometrijskih podataka je sada u funkciji i vize se mogu nesmetano izdavati - izjavio je Bošnjak.

Time je okončana višesedmična blokada koja je izazvala probleme u radu ambasada i konzulata BiH širom svijeta, ali su ostala otvorena pitanja zbog čega je došlo do zastoja, zašto je problem trajao skoro mjesec dana i ko će snositi odgovornost za štetu nastalu tokom tog perioda.

Otvorena pitanja

Skoro mjesec dana ambasade i konzulati Bosne i Hercegovine širom svijeta nisu mogli izdavati vize zbog problema sa sistemom za obradu biometrijskih podataka stranih državljana. Iako je kvar u međuvremenu otklonjen, otvorena su pitanja odgovornosti za zastoj koji je izazvao probleme u radu diplomatsko-konzularne mreže i nanio štetu turizmu i međunarodnom ugledu BiH.