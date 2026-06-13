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ZLATNI LJILJAN

Obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta Mirsada Crnkića

Mirsad Crnkić bio je prvi ratni komandant brigade iz sastava 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je poginuo na dužnosti

Obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta Mirsada Crnkića. Fena

FENA

prije 37 minuta

Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Centralnom šehidskom spomen-obilježju u Bosanskoj Krupi te na šehitlucima u Jezerskom danas je obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su živote izgubili 13. juna 1994. godine izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova.

Brojne delegacije, saborci, predstavnici vlasti, članovi porodica i građani odali su počast dvojici krajiških ratnih heroja, prisjećajući se njihove uloge u odbrani Bosne i Hercegovine tokom agresije.

Mirsad Crnkić bio je prvi ratni komandant brigade iz sastava 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je poginuo na dužnosti.

Tokom ratnih godina predvodio je svoje borce na najtežim ratištima u zoni odgovornosti 5. korpusa, od Ćojluka, Grabeža i Hasinog vrha do Skokova i Pećigrada, sve do svoje pogibije u junu 1994. godine, poručeno je u obraćanjima.

Za iskazanu hrabrost i doprinos odbrani zemlje posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno priznanje Armije RBiH – značka „Zlatni ljiljan“, a unaprijeđen je i u čin pukovnika.

U okviru programa obilježavanja prisutni su posjetili i rodnu kuću komandanta Crnkića, gdje su na spomen-ploču položili cvijeće, nakon čega su se uputili prema Jezerskom i odali počast pred turbetom i mezarjem Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića.

Obilježavanju godišnjice prisustvovao je i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, koji je poručio da žrtva branilaca Bosne i Hercegovine ne smije biti zaboravljena.

– U najteža vremena za našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, i za našu Krajinu, kada je opstojnost naroda, zemlje i države bila dovedena u pitanje, imali smo najbolje sinove koji su dali najveću žrtvu, svoje živote, kako bismo mi danas živjeli u slobodi. Prisjećajmo se s ponosom njihove žrtve i prenosimo istinu o njima na mlađe generacije, da znaju ko su najveći sinovi ove zemlje – kazao je Ružnić.

# GODIŠNJICA
# ZLATNI LJILJAN
# MIRSAD CRNKIĆ
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