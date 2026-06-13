Bihać obilježio Dan otpora agresiji i godišnjicu prve pobjede branilaca na Bugaru

Polaganjem cvijeća, odavanjem počasti poginulim braniteljima i prisjećanjem na ključne događaje iz odbrane Bihaća 1992. godine, u mjesnim zajednicama Sokolac i Gata obilježeni su značajni datumi iz perioda agresije na BiH, posvećeni hrabrosti lokalnog stanovništva i pripadnika tadašnjih odbrambenih snaga.

U mjesnoj zajednici Sokolac obilježen je Dan otpora agresiji na Bihać. Tim povodom prisjećalo se trenutaka kada su mještani Sokoca i Dobrenice organizirano pružili otpor napadu neprijateljskih snaga na ovom području. U tim događajima živote su izgubili Arif Žerić i Zijad Topić iz Sokoca, te sedam pripadnika Hrvatskog vijeća obrane iz Dobrenice. Njihova žrtva obilježena je polaganjem cvijeća na spomen-obilježjima i odavanjem počasti.

Istovremeno, u bihaćkoj mjesnoj zajednici Gata održana je tradicionalna manifestacija „Prva pobjeda Armije RBiH – Bugar 92“, posvećena sjećanju na jednu od prvih uspješnih oslobodilačkih akcija izvedenih u rejonu Bugara tokom početka agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Mještani Gate prisjetili su se prve uspješne borbene akcije pripadnika tadašnje Teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Bihać, izvedene pod komandom majora Adila Bešića.

U toj akciji ostvarena je značajna pobjeda nad brojčano i tehnički nadmoćnijim neprijateljskim snagama, što je imalo veliki moralni i strateški značaj za odbranu bihaćkog područja u prvim mjesecima agresije.

Obilježavanju je prisustvovao i gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić, koji je istakao da ovakvi događaji i danas bude snažne emocije među građanima i podsjećaju na najteže periode kroz koje je grad prolazio.

- Prije svega, danas smo ovdje da budemo podrška porodicama šehida i poginulih branilaca, jer su njihovi najmiliji dali ono najvrijednije za slobodu koju danas živimo. Zato im dugujemo trajno poštovanje i zahvalnost. Istovremeno, ovi datumi ne trebaju nas podsjećati samo na prošlost, nego nas obavezivati da gradimo državu i društvo na istini, historijskim činjenicama i onome što je nesporno dokazano - kazao je Sedić.