Vlade na štrajkove odgovorile tužbama: Uposleni u pravosuđu traže povećanje mizernih primanja

Zbog mizernih plata raste nezadovoljstvo i među uposlenima u pravosudnim institucijama u BiH, a nekoliko kantonalnih sindikalnih organizacija već je stupilo u štrajk. Umjesto socijalnog dijaloga, Vlade za sada odgovaraju tužbama kako bi osporile legalnost štrajkova, što odgađa socijalni dijalog i pojačava osjećaj ogorčenja.

Privremena mjera

Uposleni u pravosudnim institucijama HNK 1. juna su počeli štrajk upozorenja, tražeći povećanje plata, te uvođenje naknada za složenosti poslova koje obavljaju. Iz Sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK u petak je saopćeno da je u srijedu stigla tužba zbog, navodno, nezakonitog štrajka, uz zahtjev za privremenu mjeru osiguranja Općinskom sudu u Mostaru.

- Sud će odlučiti je li naš štrajk zakonit ili ne. Sindikat je sve vrijeme nudio ruku za dijalog i rješenje, tokom dvije godina otkad je osnovan, ali očigledno da dobre volje nije bilo. Sačekat ćemo odluku Suda, ali i ako Sud utvrdi nezakonitost štrajka, sindikat neće odustati u ostvarivanju svojih prava. Pozivamo Vladu da uspostavimo dijalog, da sindikatu ponudi prihvatljiv prijedlog za rješenje naših problema, jer podizanjem tužbe se štrajk pokušava blokirati, što šalje lošu poruku – kazala je predsjednica Sindikata Vesna Kojić.

U petak je bio 117. dan štrajka uposlenih u ZHK, što je vjerovatno najduži štrajk u historiji sindikalnog djelovanja. Uposleni u Općinskim sudovima Ljubuški i Široki Brijeg, Kantonalnom sudu Široki Brijeg i Tužilaštvu ZHK traže poboljšanje materijalnog statusa.