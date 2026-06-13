Vlade na štrajkove odgovorile tužbama: Uposleni u pravosuđu traže povećanje mizernih primanja

Zbog mizernih plata raste nezadovoljstvo i među uposlenima u pravosudnim institucijama u BiH, a nekoliko kantonalnih sindikalnih organizacija već je stupilo u štrajk. Umjesto socijalnog dijaloga, Vlade za sada odgovaraju tužbama kako bi osporile legalnost štrajkova, što odgađa socijalni dijalog i pojačava osjećaj ogorčenja.
Privremena mjera
Uposleni u pravosudnim institucijama HNK 1. juna su počeli štrajk upozorenja, tražeći povećanje plata, te uvođenje naknada za složenosti poslova koje obavljaju. Iz Sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa HNK u petak je saopćeno da je u srijedu stigla tužba zbog, navodno, nezakonitog štrajka, uz zahtjev za privremenu mjeru osiguranja Općinskom sudu u Mostaru.
- Sud će odlučiti je li naš štrajk zakonit ili ne. Sindikat je sve vrijeme nudio ruku za dijalog i rješenje, tokom dvije godina otkad je osnovan, ali očigledno da dobre volje nije bilo. Sačekat ćemo odluku Suda, ali i ako Sud utvrdi nezakonitost štrajka, sindikat neće odustati u ostvarivanju svojih prava. Pozivamo Vladu da uspostavimo dijalog, da sindikatu ponudi prihvatljiv prijedlog za rješenje naših problema, jer podizanjem tužbe se štrajk pokušava blokirati, što šalje lošu poruku – kazala je predsjednica Sindikata Vesna Kojić.
U petak je bio 117. dan štrajka uposlenih u ZHK, što je vjerovatno najduži štrajk u historiji sindikalnog djelovanja. Uposleni u Općinskim sudovima Ljubuški i Široki Brijeg, Kantonalnom sudu Široki Brijeg i Tužilaštvu ZHK traže poboljšanje materijalnog statusa.
Iznad minimuma
Predsjednik Sindikalne organizacije sudova i tužiteljstva ZHK Edin Junuzović kaže da oni imaju najniže plate u pravosuđu u FBiH, koje su tek dvadesetak maraka iznad zakonom propisane minimalne plate.
- Neslavni rekord u dužini trajanja štrajka dosegnut je jer nam županijska vlada spori reprezentativnost, koju mi crpimo iz članstva u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH. Naši zahtjevi tiču se uglavnom materijalnog statusa zaposlenika u pravosudnim tijelima, te prepoznavanje specifičnosti rada u pravosuđu – kaže Junuzović, te dodaje da nedavno usvojenim zakonom o platama i naknadama u ZHK nije do kraja definiran materijalni status uposlenih u pravosuđu, te da Sindikat insistira na povećanju sramotno niskih primanja.
Potrošeno vrijeme
Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u TK, Nedžad Vrbić kaže da je mnogo vremena potrošeno kako bi se javnosti pojasnilo da članovi ovog sindikata nisu sudije i tužitelji, čije se plate svake godine usklađuju sa stopom inflacije, već sudski asistenti i uposlenici s platama manjim od 1.200 KM. U decembru prošle godine uposleni u Kantonalnom sudu i tužilaštvu u Tuzli, te Općinskim sudovima u Tuzli, Banovićima, Lukavcu i Srebreniku stupili su u štrajk tražeći povećanje plata kroz uvođenje položajnog dodatka za poslove s posebnom odgovornošću.
- Štrajk je trajao od 1. decembra do 4. februara, kada je odlukom suda zabranjen. Uslijedila je pravna bitka i odlukom od 23. aprila utvrđeno je da je naš štrajk bio zakonit. Na taj način su se ponovo stvorili uslovi za štrajk, ali smo se odlučili da kroz dijalog s Vladom dođemo do nekog rješenja. Formirana je radna grupa, vode se intenzivni pregovori, ali sve predugo traje, pa se članstvo sprema da ponovo stupi u štrajk ako ubrzo ne dođemo do dogovora – ističe Vrbić.