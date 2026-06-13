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Ozbiljne optužbe protiv službenika MUP-a RS-a bez profesionalne reakcije: Umjesto pokretanja istrage, "pojeo vuk magarca"

Na primjeru navoda Stanića po ko zna koji put može se vidjeti atrofija ovdašnjih policijskih, ali i javno-tužilačkih organa, kaže Blagojević

Blagojević: Urušavanje integriteta. Ustupljena fotografija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 30 minuta

Predizborna kampanja postepeno se zahuktava, ali pitanja koja su proteklih dana otvorena u medijskom prostoru ne bi trebala biti njen dio i zaslužuju odgovor nadležnih organa. U protivnom, integritet institucija i povjerenje građana u njih dodatno se narušava.

Krajem maja bivši direktor SIPA-e i član Predsjedništva PSS-a Perica Stanić uputio je pismo MUP-u RS-a, koje je šokiralo javnost. Pitao je da li je tačno da su pojedini pripadnici MUP-a RS-a koristili svoj položaj i veze s najvišim funkcionerima SNSD-a za izvršenje teških krivičnih djela organiziranog kriminala, je li tačno da su službena vozila Vlade RS-a i bivšeg premijera korištena za prevoz kokaina, te jesu li takvi transporti obavljani preko granice uz korištenje policijske pratnje, zvučne i svjetlosne signalizacije i činjenice da se vozila premijera ne kontroliraju pri prelasku granice.

Krivična prijava

Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović najavio je krivičnu prijavu i zahtjev za smjenu načelnika PU Istočno Sarajevo Branimira Šehovca. Objavio je podatke o imovini – vilama, stanovima, kućama, apartmanima, solarnim elektranama, poslovnim prostorima, koja je, navodno, u vlasništvu Šehovca i članova njegove porodice, te se upitao odakle mu nekretnine vrijedne 15 miliona KM.

Na naš upit jesu li poduzete bilo kakve aktivnosti na provjeri ovih navoda iz MUP-a RS-a nisu odgovorili, ali nam je sugerirano da se ministar u oba slučaja već oglasio. Odmah po objavljivanju Stanićevog pisma, ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir, zajedno s premijerom RS-a Savom Minićem, negirao je veze pripadnika MUP-a i visokih funkcionera SNSD-a s organiziranim kriminalom i švercom droge. Oni su pozvali Stanića da podnese krivične prijave. Budimir je ekspresno reagirao i u slučaju načelnika PU Istočno Sarajevo, ocijenivši da se radi o pokušaju diskreditacije i da Šehovac svoje dužnosti obavlja profesionalno i u skladu sa zakonom.  

Profesor Milan Blagojević, pravni ekspert, nekadašnji sudija i pravni savjetnik člana Predsjedništva BiH, kaže da se na primjeru navoda Stanića po ko zna koji put može vidjeti atrofija ovdašnjih policijskih, ali i javno-tužilačkih organa. Naglašava da su Stanićeva javno postavljena pitanja bila osnov sumnje za otvaranje istrage.

Osnovi sumnje

- Zbog toga je, na osnovu Zakona o krivičnom postupku, nadležni javni tužilac dužan da odmah pokrene istragu kao stadijum krivičnog postupka i naloži policiji preduzimanje odgovarajućih zakonom propisanih radnji i mjera s ciljem rasvjetljavanja osnova sumnje. Sve to se, pravno gledano, u ovakvoj situaciji mora učiniti kako bi i država, i društvo dobili zvaničan odgovor i da se, ako se utvrdi da je izvršeno krivično djelo, podigne optužnica protiv svakog lica koje ga je učinilo. Nažalost, to je izostalo, što govori o atrofiji ove grane javne vlasti i jedan je iz niza primjera urušavanja integriteta institucija vlasti, zbog čega su građani s pravom već odavno izgubili povjerenje u ovdašnju javnu vlast – dodaje Blagojević.

Novinar i analitičar Miljan Kovač isto tako vidi dosta nelogičnosti u cijeloj situaciji.

- Nevjerovatno je da Stanić nije isti dan, kada je javno iznio takve izjave, saslušan kako bi se provjerilo kakvim dokazima raspolaže. Naravno i druga lica koja iznose takve tvrdnje, pa ako ne govore istinu neka ih se procesuira za to što iznose dezinformacije. Laički mislim da bi lica, za koja je neko rekao da su se bavila distribucijom narkotika, po automatizmu morala biti bar pozvana na informativni razgovor. S obzirom na to u kakvoj državi živimo, čudo bi bilo da jeste – kaže Kovač.

Kovač: Poziv po automatizmu. Ustupljena fotografija

Nema političke volje

Kovač dodaje da već duže vrijeme mnogo toga ukazuje da su oni koji bi trebali da provode zakon možda i najkorumpiraniji i najkriminaliziraniji dio sistema u BiH, prvenstveno policija i tužilaštva na svim nivoima

- To se najbolje vidjelo na slučajevima neriješenih ubistava Dženana Memića i Davida Dragičevića, gdje su upravo te strukture dovođene u vezu sa zločinom ili s prikrivanjem dokaza i neprovođenjem istraga. Postavlja se onda pitanje ko bi to mogao istražiti navode koje su iznijeli Stanić, Vukanović i mnogi drugi. U BiH ne vidim dovoljno nezavisnu i kriminalom neukaljanu agenciju ili instituciju da to uradi. Neophodna je politička volja da se policija i tužilaštva očiste od kriminala i korupcije, a te političke volje nema kod struktura koje su ovdje decenijama na vlasti – ističe Kovač.


# MUP RS
# MILAN BLAGOJEVIĆ
# MILJAN KOVAČ
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