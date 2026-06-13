Ned Puhovac, novi ministar u Vladi RS: Maštao sam da postanem ginekolog, nekada sam radio i kao taksista

Ministar trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske Ned Puhovac (ranije Nedžad), koji je široj javnosti postao poznat tek nakon imenovanja na ovu funkciju, u javnosti je otkrio detalje svog profesionalnog i životnog puta, ističući da je dio karijere proveo radeći i kao taksista u Njemačkoj.

U gostovanju u podcastu Srne, Puhovac je govorio o svom porijeklu i obrazovanju, navodeći da je rođen u Brčkom, gdje je završio školovanje.

– Kao gimnazijalac sam želio da postanem ginekolog, ali okolnosti su bile drugačije. Završio sam ekonomiju i kasnije magistrirao. Prvi posao sam dobio u Lukavcu i Tuzli, gdje sam radio kao profesor. Nakon toga moj profesionalni put bio je prilično raznolik, radio sam u različitim državama i u različitim uslovima. Kasnije sam bio i direktor Komunalnog preduzeća u Brčkom – ispričao je Puhovac.

Govoreći o životnom putu, naveo je da je tokom rata otišao u Hrvatsku, misleći da će se tamo zadržati kratko, ali je ostao duže nego što je planirao.

– Nakon toga sam otišao u Njemačku, gdje sam živio osam godina. Tamo sam obavljao različite poslove, a onaj koji mi je ostao u najljepšem sjećanju jeste posao taksiste. To je bilo izuzetno iskustvo i radio sam ga pet godina – rekao je Puhovac.

Dodao je da je potom preselio u Australiju 1999. godine, gdje je živio dugi niz godina, te da njegove kćerke i danas tamo žive.

Puhovac je naveo da je tokom boravka u inostranstvu prolazio kroz period prilagođavanja koji je trajao oko dvije godine. Zajedno sa trojicom prijatelja iz Kine osnovao je kompaniju koja se bavila uvozom i izvozom čelika za satove, pri čemu su, kako tvrdi, bili jedini koji su izvozili u Kinu u tom segmentu. U tom periodu proveo je i oko devet do deset mjeseci radeći u Dubaiju.

Nakon toga dobio je poziv da bude savjetnik u Brčkom, gdje je radio jedan mandat, a zatim se ponovo vratio u Australiju, pa kasnije i u Brčko.

Prema njegovim riječima, posljednjih pet godina prije imenovanja na ministarsku funkciju radio je kao koordinator projekata Vlade Brčko distrikta i Svjetske banke, nakon čega je imenovan za ministra.

Podsjećamo, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić predložio je Puhovca za ministra 17. januara ove godine prilikom predstavljanja novih članova Vlade. Do tog prijedloga došlo je nakon što je Minić 15. januara vratio mandat, a tadašnja vršiteljica dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić obavijestila ga je da će ponovo biti predložen za mandatara.