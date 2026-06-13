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POTPREDSJEDNIK SDA

Edin Ramić za “Avaz”: Zajednički nastup na izborima u RS izraz zrelosti političkih subjekata, svako ko se protivi čini to iz sitnih, kalkulantskih razloga

Ovo što se dogodilo je izraz zrelosti političkih subjekata, koji imaju određenu podršku na području entiteta RS, rekao je

Edin Ramić. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 26 minuta

Predstavnici probosanskih stranaka u ponedjeljak bi trebali parafirati sporazum o zajedničkom nastupu u RS na predstojećim općim izborima u oktobru. Podršku zajedničkom učešću na izborima dali su SDA, SDP, SBB, NES, BH Zeleni i PDA. Rok za prijavu koalicija za oktobarske izbore ističe u utorak.

- Ovo što se dogodilo je izraz zrelosti političkih subjekata, koji imaju određenu podršku na području entiteta RS. Nažalost, tamo je sve manji broj ljudi, slaba je uključenost i dijaspore, tako da je zajednički nastup jedini način da se sačuva političko predstavljanje, kako u NSRS, tako i u Parlamentarnoj skupštini BiH. Svako onaj ko se protivi zajedničkom nastupu, to obično radi iz nekih sitnih, kalkulantskih razloga, ličnih ambicija ili želje da se politički pozicionira u FBiH nauštrb brige o povratnicima. Tako da imate političkih subjekata koji nemaju neku posebnu infrastrukturu na području entiteta RS, ali redovno prijavljuju liste na području RS-a i na taj način doprinose rasipanju glasova, bez namjere da uopšte dobiju bilo kakvu podršku nego čisto da pokažu da su prisutni na cijelom području BIH. Ostale stranke koje su bile u nekoj formi razgovora su imale različite razloge zašto ne žele biti dio te priče, a najčešći razlozi su ipak vezani za ambicije ljudi koji predstavljaju te stranke na području RS – kazao je za “Avaz” potpredsjednik SDA, Edin Ramić.

Među strankama koje se nisu željele priključiti probosanskom bloku su Stranka za BiH, DF, NiP, Naprijed … Narednih dana, nakon prijave koalicije, bit će definirane i liste kandidata.

- Ono što je neki osnovni kriterij je izborni rezultat na lokalnim i prošlim parlamentarnim izborima. S druge strane, imate stranaka koje nemaju neki zapažen rezultat, ali možda imaju pojedince koji dijele ideje te stranke, tako da ti pojedinci, koji imaju rejting i podršku u svojim zajednicama, mogu doći na liste, bez obzira jesu li članovi tih stranaka ili ne. Lista za NSRS će biti zajednička, dok će za Parlament BiH, s obzirom da stranke ne mogu nastupiti u koaliciji u RS a ne biti u koaliciji u FBiH, to biti lista SDA na kojoj će biti zastupljene sve druge stranke. To je bilo i ranijih godina – pojašnjava Ramić.

# SDA
# EDIN RAMIĆ
# RS
# BIH
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