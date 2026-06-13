Edin Ramić za “Avaz”: Zajednički nastup na izborima u RS izraz zrelosti političkih subjekata, svako ko se protivi čini to iz sitnih, kalkulantskih razloga

Predstavnici probosanskih stranaka u ponedjeljak bi trebali parafirati sporazum o zajedničkom nastupu u RS na predstojećim općim izborima u oktobru. Podršku zajedničkom učešću na izborima dali su SDA, SDP, SBB, NES, BH Zeleni i PDA. Rok za prijavu koalicija za oktobarske izbore ističe u utorak.

- Ovo što se dogodilo je izraz zrelosti političkih subjekata, koji imaju određenu podršku na području entiteta RS. Nažalost, tamo je sve manji broj ljudi, slaba je uključenost i dijaspore, tako da je zajednički nastup jedini način da se sačuva političko predstavljanje, kako u NSRS, tako i u Parlamentarnoj skupštini BiH. Svako onaj ko se protivi zajedničkom nastupu, to obično radi iz nekih sitnih, kalkulantskih razloga, ličnih ambicija ili želje da se politički pozicionira u FBiH nauštrb brige o povratnicima. Tako da imate političkih subjekata koji nemaju neku posebnu infrastrukturu na području entiteta RS, ali redovno prijavljuju liste na području RS-a i na taj način doprinose rasipanju glasova, bez namjere da uopšte dobiju bilo kakvu podršku nego čisto da pokažu da su prisutni na cijelom području BIH. Ostale stranke koje su bile u nekoj formi razgovora su imale različite razloge zašto ne žele biti dio te priče, a najčešći razlozi su ipak vezani za ambicije ljudi koji predstavljaju te stranke na području RS – kazao je za “Avaz” potpredsjednik SDA, Edin Ramić.

Među strankama koje se nisu željele priključiti probosanskom bloku su Stranka za BiH, DF, NiP, Naprijed … Narednih dana, nakon prijave koalicije, bit će definirane i liste kandidata.

- Ono što je neki osnovni kriterij je izborni rezultat na lokalnim i prošlim parlamentarnim izborima. S druge strane, imate stranaka koje nemaju neki zapažen rezultat, ali možda imaju pojedince koji dijele ideje te stranke, tako da ti pojedinci, koji imaju rejting i podršku u svojim zajednicama, mogu doći na liste, bez obzira jesu li članovi tih stranaka ili ne. Lista za NSRS će biti zajednička, dok će za Parlament BiH, s obzirom da stranke ne mogu nastupiti u koaliciji u RS a ne biti u koaliciji u FBiH, to biti lista SDA na kojoj će biti zastupljene sve druge stranke. To je bilo i ranijih godina – pojašnjava Ramić.