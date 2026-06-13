Više od 50 događaja: Vogošća ovog ljeta postaje velika pozornica kulture, sporta i zabave

Organizatori za “Avaz” ističu da cilj nije samo proširenje programa, nego stvaranje jedne cjelovite atmosfere zajedništva i svakodnevnog druženja građana kroz različite sadržaje.

Manifestacija, koja je godinama jedan od prepoznatljivih događaja u ljetnom kalendaru Kantona Sarajevo, ove godine dobila je dodatni sadržaj i novu dinamiku, s posebnim fokusom na programe za djecu i mlade, ali i na veći broj događaja na otvorenom.

Ovogodišnji „Vogošćanski dani“ donose najbogatiji program do sada, uz više od 50 kulturnih, sportskih, edukativnih i zabavnih sadržaja koji će tokom narednih sedmica okupljati građane Vogošće i goste iz drugih općina.

Prema riječima predsjednice Organizacionog odbora Adne Konaković, ovogodišnje izdanje manifestacije donosi nekoliko noviteta, ali i dodatno jača sadržaje koji su prethodnih godina privlačili veliki broj posjetilaca.

- Ne bih govorila samo o jednom novom sadržaju, već o jednom novom iskustvu koje ove godine nudimo građanima. Posebno bih izdvojila sadržaje koji se prvi put održavaju u okviru manifestacije, kao što su Sportske igre mladih, koje okupljaju veliki broj djece i mladih kroz sport i promociju zdravog načina života, zatim Kids festival namijenjen najmlađim sugrađanima sa bogatim zabavnim programom, te organizovano javno gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na Trgu branilaca Vogošće, čime želimo stvoriti posebnu atmosferu zajedništva i navijačkog duha - kazala je Konaković za Avaz.

Pored noviteta, program i ove godine donosi koncerte, pozorišne predstave, promocije knjiga, izložbe, sportska takmičenja i smotru folklora, čime se nastavlja tradicija raznovrsnog i dostupnog sadržaja za sve generacije.

- Sigurno je da će najveću pažnju privući koncertni program na otvorenoj sceni. Također, očekujemo veliku posjećenost javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na Trgu branilaca Vogošće. To su događaji koji okupljaju veliki broj građana i stvaraju posebnu atmosferu zajedništva - istakla je ona.

Jasna poruka

Prema riječima predsjednice Organizacionog odbora, ovogodišnje izdanje manifestacije ima jasnu poruku povezivanje zajednice kroz kulturu, sport i druženje.

- Vogošćanski dani nisu samo niz događaja, oni su prilika za druženje, promociju kulture, sporta, umjetnosti i svega onoga što Vogošću čini prepoznatljivom. Vjerujem da će posjetioce najviše iznenaditi bogatstvo sadržaja, energija manifestacije i atmosfera zajedništva koja se osjeti na svakom događaju - poručila je Konaković.

Organizatori očekuju da će naredne sedmice Vogošća živjeti u punom ritmu manifestacije, uz svakodnevne programe i veliki broj posjetilaca. „Vogošćanski dani“ tako i ove godine potvrđuju status jednog od najznačajnijih lokalnih događaja koji spaja kulturu, sport i zajednicu u jedinstven ljetni program.