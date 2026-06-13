DF: Vlada HNK mora objasniti da li pripadnici MUP HNK uklanjaju državne zastave po nalogu HDZ-a

Demokratska fronta na odluku Elektroprivrede HZHB da u Čapljini, uz asistenciju policije, ukloni zastave Bosne i Hercegovine gleda kao na provođenje političkih odluka HDZ-a, čime ta stranka, kako navode, još jednom pokazuje neprijateljski odnos prema državi Bosni i Hercegovini.

- Svima je još od ranije poznato da je navedena Elektroprivreda, koja je u vlasništvu FBiH, u suštini pod apsolutnom kontrolom HDZ-a, a njezina uprava je svoje političke ambicije pokazala i nedavnim pokušajem otimanja zemlje Elektroprivrede BiH u Mostaru - poručili su

Posebno zabrinjava, navodi se dalje, šutnja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na to što je policija u Čapljini učestvovala u uklanjanju državnih obilježja.