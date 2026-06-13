DF: Vlada HNK mora objasniti da li pripadnici MUP HNK uklanjaju državne zastave po nalogu HDZ-a

Demokratska fronta na odluku Elektroprivrede HZHB da u Čapljini, uz asistenciju policije, ukloni zastave Bosne i Hercegovine gleda kao na provođenje političkih odluka HDZ-a, čime ta stranka, kako navode, još jednom pokazuje neprijateljski odnos prema državi Bosni i Hercegovini.
- Svima je još od ranije poznato da je navedena Elektroprivreda, koja je u vlasništvu FBiH, u suštini pod apsolutnom kontrolom HDZ-a, a njezina uprava je svoje političke ambicije pokazala i nedavnim pokušajem otimanja zemlje Elektroprivrede BiH u Mostaru - poručili su
Posebno zabrinjava, navodi se dalje, šutnja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na to što je policija u Čapljini učestvovala u uklanjanju državnih obilježja.
- Umjesto da sprječi degradiranje državnih simbola, MUP HNK se stavio u ulogu asistenta, iz čega se može zaključiti da HDZ ne kontroliše samo Elektroprivredu nego i policiju HNK što nikako ne bi smio biti slučaj - dodali su.
Zbog toga iz Demokratske fronte pozivaju MUP HNK da javnosti pojasni zbog čega su njihovi pripadnici učestvovali u uklanjanju državnih simbola, te traže i hitno oglašavanje Vlade HNK.
- Pozivamo i predstavnike Trojke na razini FBIH, kao i kantonalnu koaliciju SDA-SDP da napokon reaguju.
Jer dok u Vladi FBiH i Vladi HNK svjedočimo harmoničnim odnosima sa HDZ-om, ova stranka se obračunava sa državom Bosnom i Hercegovinom i njezinim simbolima na područjima gdje ima apsolutnu vlast - rekli su.