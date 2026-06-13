Dizdar o uklanjanju zastava: "Kako Čapljina tretira državu, tako će država tretirati Čapljinu"

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Federacije BiH Nerin Dizdar ocijenio je uklanjanje državnih obilježja u Čapljini kao politički potez koji je, kako je naveo, unio nepotrebne tenzije u trenutku kada se građani širom Bosne i Hercegovine raduju nastupu Zmajeva na Svjetskom prvenstvu.

- Dok su se dobri ljudi širom Bosne i Hercegovine iskreno radovali nastupu Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, očigledno je da je Općina Čapljina bila preokupirana drugim pitanjima – kako ukloniti državna obilježja i pritom se sakriti iza propisa. Potpuno nepotrebno su unijeli nemir i podjele u trenucima kada se širom Bosne i Hercegovine nesmetano slavi najveći sportski događaj na svijetu, a ljudi navijaju za koga žele, kako žele i gdje žele, sve dok poštuju javni red i mir - naveo je Dizdar.

On je dodao da iza odluke čapljinskih vlasti i tamošnje Elektroprivrede ne stoje tehnička pitanja niti propisi, već, kako je rekao, politička poruka i provokacija.

- Općina koja po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje ignoriše ima neustavan grb i zastavu, kao i Dan Općine, a onda skida između ostalog legalno obilježje države koje je i njeno obilježje, je licemjerna, cinična i dokazuje svoju antidržavničku orijentaciju. Za druge ne znam, ali shodno tome, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će Općinu Čapljina i njene projekte tretirati jednako onako kako ova Općina tretira državne institucije, obilježja i presude - poručio je Dizdar.