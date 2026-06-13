Đonlagić sa sindikatom o primjeni Zakona o plaćama u institucijama BiH

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Dženan Đonlagić održao je danas sastanak sa predstavnicima Sindikalne organizacije PSBiH.

Razgovarano je o značaju usvojenog Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i njegovoj primjeni u praksi.

Delegat Đonlagić je zahvalio predstavnicima Sindikalne organizacije PSBiH na njihovom angažmanu, ističući da je njihovo djelovanje i legalan pritisak prema delegatima i poslanicima u PSBiH dalo značajan doprinos usvajanju ovog zakonskog rješenja.

Naglasio je da je važno da zaposleni i njihove sindikalne organizacije nastave borbu za ostvarivanje i zaštitu svojih prava kroz institucije sistema, te dodao da je važno znati da je sama inicijativa za donošenje ovog Zakona potekla od Kluba poslanika Demokratske fronte (DF) u Predstavničkom domu PSBiH, koji je uvažio argumente zaposlenih u državnim institucijama i prepoznao potrebu da se zakonski zaštite prava zaposlenih u slučaju kašnjenja usvajanja godišnjeg budžeta.

Predstavnici Sindikalne organizacije PSBiH izrazili su zadovoljstvo usvajanjem ovog zakonskog rješenja, koje garantira da se pravo na uvećanu platnu osnovicu aktivira po usvajanju budžeta, te izvrši isplata svih zaostataka od 1. januara tekuće godine. Istaknuli su da je riječ o značajnom iskoraku u zaštiti prava zaposlenih, te najavili održavanje sastanaka i sa drugim delegatima i poslanicima PSBiH, s ciljem jačanja socijalnog dijaloga, dosljedne primjene usvojenih zakonskih rješenja i daljeg rada na zaštiti ekonomskih i socijalnih prava svih zaposlenih, saopćeno je iz PSBiH.