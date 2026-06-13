Dodik za rusku agenciju TASS: Iako to Evropa želi, mi nećemo dozvoliti da se za BiH uvedu vize Rusima

U intervjuu za rusku novinsku agenciju TASS, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik govorio je o, kako tvrdi, pritiscima iz Evropske unije na Bosnu i Hercegovinu u vezi s mogućim uvođenjem viznog režima za državljane Ruske Federacije.

Dodik je naveo da predstavnici iz RS neće podržati takvu odluku, te je podsjetio na ranije slučajeve kada je, kako kaže, spriječeno uvođenje sankcija Rusiji.

On je istakao da u institucijama Bosne i Hercegovine neće biti moguće usvojiti odluku o ukidanju bezviznog režima za ruske državljane, naglašavajući da ključnu ulogu u procesu odlučivanja imaju srpski predstavnici. Prema njegovim tvrdnjama, bošnjački politički akteri ne mogu samostalno donijeti takvu odluku, jer će zastupnici SNSD-a ostati pri stavu da je ne podrže.

Kako je poručio, bez njihove podrške takva mjera ne može biti usvojena, bez obzira na, kako kaže, višegodišnje pokušaje i pritiske sa različitih strana.

- Na Bosnu i Hercegovinu se vrši pritisak da uvede vize za državljane Rusije. Mi to nećemo dozvoliti, kao što smo ranije spriječili i uvođenje sankcija Rusiji. Bez Srba nema ni Bosne i Hercegovine. A stav Srba je jasan – vize za ruske državljane neće biti uvedene, izjavio je Dodik.

Dodao je da se zahtjevi koji dolaze iz Evrope ne odnose samo na Rusiju, već i na druge velike države s kojima BiH trenutno ima bezvizni režim, uključujući Kinu i još neke zemlje. Po njegovom mišljenju, takvi potezi bi zemlju mogli dovesti u političku i ekonomsku izolaciju.