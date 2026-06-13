Sutra sastanak SDS-a, PSS-a i Narodnog fronta: Hoće li opozicija u proteste zbog zaduženja RS?

Predstavnici SDS-a, Pokreta Sigurna Srpska i Narodnog fronta sutra će u Banjoj Luci održati zajednički sastanak, nakon kojeg će se medijima obratiti predsjednici stranaka Branko Blanuša, Draško Stanivuković i Jelena Trivić.

Najava sastanka dolazi nakon što je Stanivuković u petak pozvao opozicione stranke da se spriječi novo zaduženje entiteta koje u iznosu od 800 miliona KM planira Vlada RS-a. Izjavio je da se zaduženje mora spriječiti po svaku cijenu i da se već u ponedjeljak ili utorak mora djelovati protestima i pravljenjem obruča oko zgrade NSRS ... jer je za ponedjeljak najavljena sjednica kolegija, a za utorak sjednica NSRS na kojoj bi se trebala usvojiti odluka o zaduženju.

Najava sastanka tumači se i kao korak ka konačnom raspletu i kada je riječ o zajedničkom nastupu na oktobarskim izborima.

Predstavnici opozicionih stranaka već duže vrijeme pokušavaju usaglasiti zajedničke kandidate za izbore u oktobru. Rok za prijavu koalicija ističe. Prije nekoliko dana Glavni odbor SDS-a je potvrdio da će Branko Blanuša biti kandidat za predsjednika RS, dok je Drašku Stanivukoviću ponudio da bude kandidat za člana Predsjedništva BiH, a PSS-u da predloži kandidata za mandatara Vlade RS, ako stranke opozicije pobijede na izborima. Stanivuković je odgovorio da će se o ponudi uskoro izjasniti.