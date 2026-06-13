Nesposobna Trojka pokušava sahraniti i Bosnu: Nema novca za klub jer Barbarić nema člansku kartu stranke

Košarkaški klub Bosna nakon dizanja u nevjerovatne visine u svega tri godine pod upravljanjem na čelu s Dubravkom Barbarićem, mogao bi se ponovo dovesti u situaciju da padne na niske grane i nije daleko od toga.
Iako nije nigdje zvanično rečeno, očito da je jedan od razloga to što Dubravko Barbarić nema člansku kartu stranaka Trojke, kao niti jedne druge stranke.
Samim tim, on je nepoželjan kao neko ko ulaže novac u ovaj klub i dovede ga iz okvira šampionata BiH do toga da bude među osam najboljih u vrlo konkurentnom regionalnom takmičenju i postane prvak BiH.
Dvije godine je Barbarić maltene sam iznosio kompletnu budžetsku konstrukciju ovog kluba, a kada je trebao iskorak za nešto više, a to je bilo pred početak nedavno završene sezone, tu su nastali i problemi.
Standardno, u prvi val se pojavio problem sa Skenderijom i nesposobnim direktorom (kadar Naše stranke), koji nije prepoznao važnost ovog projekta, pa su se pravdali da imaju unaprijed rezervisane termine i tako ih potisnuli u Zetru, koja objektivno nije dvorana za košarkaške utakmice.
Nakon što je Barbarić rekao da ne žele igrati ABA ligu i sramotiti se, obećani su kule i gradovi, samo da se promijeni odluka. Na kraju je Barbarić odlučio da, ipak, igraju.
Bosna je bila fenomenalna ove sezone, premašila je sva očekivanja i došla do četvrtfinala FIBA Europe kupa, u ABA ligi igrali četvrtfinale protiv Partizana, a u domaćem prvenstvu srušili Igokeu.
Kako smo mogli čuti još prije mjesec od Barbarića, Vlada FBiH nije nije dala obećanih 500.000 KM, BH Telecom obećanih 500.000 KM, a Općina Centar 200.000 KM.
Posebne razmjere skandala su kada je u pitanju BH Telecom, iz razloga jer je riječ o generalnom sponzoru kluba, čije ime je cijelu sezonu u nazivu Bosne, pa su za tih obećanih 500.000 KM dobili reklamu po cijeloj Evropi. Također, jedan sektor u Zetri upravo nosi naziv po tom sponzoru, pa i na stolicama se nalaze narandžasta boja i znak BH Telecoma.
Na čelu BH Telecoma nalazi se Amel Kovačević, kadar NiP-a i osoba koja je vrlo bliska predsjedniku te stranke Elmedinu Konakoviću.
Opšte je poznato da Kovačević sve bitne poteze povlači po nalogu Konakovića, pa tako i insistira i na kriminalnoj kupovini Telemacha Dragana Šolaka koja košta nevjerovatnih 671 milion KM. Evidentno da Kovačević sada štedi novac za ovu kriminalnu kupovinu.
Inače, sam Konaković je prije dvije decenije bio i direktor KK Bosna, tačnije sve do 2007. godine. Trošio se tada novac koji se nije imao, a o tome kakav je bio direktor najbolje govori činjenica da je poslije njegovog upravljanja klubu trebalo 15 godina da izađe na zelenu granu.
Ipak, kako smo mogli zaključiti iz današnjeg saopćenja, osim navedena tri sponzora, za narednu sezonu nema obećane podrške ni sa nivoa sarajevskih općina, Grada Sarajeva, KS i FBiH. Grad Sarajevo je smanjio podršku, Općina Centar je potpuno ukinula, bez ikakvih dodatnih pojašnjena. Naravno, na svim tim nivoima vlasti upravlja Trojka.
Također, nesposobna vlast, osim što ne želi pomoći klub koji je ove godine napravio najveće evropske uspjehe od svih klubova u različitim takmičenjima, oni nisu htjeli garantirati niti da će se utakmice igrati u Skenderiji. Tačnije, nisu htjeli garantirati ni da će se uraditi sanacija korvišta i obnova unutrašnjosti dvorane. Ukoliko je i Barbarić problem, Skenderija je opće dobro i javno preduzeće koje treba da služi svima, a ne samo KK Bosna, pa razlog ovakve bizarne odluke još nejasniji, pogotovo zbog stanja gdje se dvorana doslovno urušava i prijeti životima prolaznika.