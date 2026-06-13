Nesposobna Trojka pokušava sahraniti i Bosnu: Nema novca za klub jer Barbarić nema člansku kartu stranke

Košarkaški klub Bosna nakon dizanja u nevjerovatne visine u svega tri godine pod upravljanjem na čelu s Dubravkom Barbarićem, mogao bi se ponovo dovesti u situaciju da padne na niske grane i nije daleko od toga. Iako nije nigdje zvanično rečeno, očito da je jedan od razloga to što Dubravko Barbarić nema člansku kartu stranaka Trojke, kao niti jedne druge stranke. Samim tim, on je nepoželjan kao neko ko ulaže novac u ovaj klub i dovede ga iz okvira šampionata BiH do toga da bude među osam najboljih u vrlo konkurentnom regionalnom takmičenju i postane prvak BiH.

Dvije godine je Barbarić maltene sam iznosio kompletnu budžetsku konstrukciju ovog kluba, a kada je trebao iskorak za nešto više, a to je bilo pred početak nedavno završene sezone, tu su nastali i problemi. Standardno, u prvi val se pojavio problem sa Skenderijom i nesposobnim direktorom (kadar Naše stranke), koji nije prepoznao važnost ovog projekta, pa su se pravdali da imaju unaprijed rezervisane termine i tako ih potisnuli u Zetru, koja objektivno nije dvorana za košarkaške utakmice. Nakon što je Barbarić rekao da ne žele igrati ABA ligu i sramotiti se, obećani su kule i gradovi, samo da se promijeni odluka. Na kraju je Barbarić odlučio da, ipak, igraju. Bosna je bila fenomenalna ove sezone, premašila je sva očekivanja i došla do četvrtfinala FIBA Europe kupa, u ABA ligi igrali četvrtfinale protiv Partizana, a u domaćem prvenstvu srušili Igokeu. Kako smo mogli čuti još prije mjesec od Barbarića, Vlada FBiH nije nije dala obećanih 500.000 KM, BH Telecom obećanih 500.000 KM, a Općina Centar 200.000 KM. Posebne razmjere skandala su kada je u pitanju BH Telecom, iz razloga jer je riječ o generalnom sponzoru kluba, čije ime je cijelu sezonu u nazivu Bosne, pa su za tih obećanih 500.000 KM dobili reklamu po cijeloj Evropi. Također, jedan sektor u Zetri upravo nosi naziv po tom sponzoru, pa i na stolicama se nalaze narandžasta boja i znak BH Telecoma. Na čelu BH Telecoma nalazi se Amel Kovačević, kadar NiP-a i osoba koja je vrlo bliska predsjedniku te stranke Elmedinu Konakoviću.