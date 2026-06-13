Video / Teška saobraćajna nesreća na Otoci: Automobil ostao bez točkova

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policijske ekipe odmah su upućene na mjesto nesreće, dok za sada nema zvaničnih podataka o eventualno povrijeđenim osobama.

U blizini Olimpijskog bazena u Sarajevu danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta. Jedan automobil je, prema fotografijama s mjesta događaja, pretrpio snažan udar usljed kojeg su mu otpali točkovi.

Drugo vozilo završilo je na zaštitnoj ogradi uz saobraćajnicu, koja je spriječila da sleti u korito rijeke.

Na mjestu nesreće intervenisali su i pripadnici hitne medicinske pomoći, dok policija obavlja uviđaj i utvrđuje okolnosti koje su dovele do sudara.