Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SARAJEVO

Video / Teška saobraćajna nesreća na Otoci: Automobil ostao bez točkova

Na vozilima pričinjena velika materijalna šteta

Teška nesreća u Sarajevu. Avaz

N. D.

prije 2 sata 3 minute

U blizini Olimpijskog bazena u Sarajevu danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala dva putnička vozila.

Prema informacijama iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, policijske ekipe odmah su upućene na mjesto nesreće, dok za sada nema zvaničnih podataka o eventualno povrijeđenim osobama.

Na vozilima je pričinjena velika materijalna šteta. Jedan automobil je, prema fotografijama s mjesta događaja, pretrpio snažan udar usljed kojeg su mu otpali točkovi.

Drugo vozilo završilo je na zaštitnoj ogradi uz saobraćajnicu, koja je spriječila da sleti u korito rijeke.

Na mjestu nesreće intervenisali su i pripadnici hitne medicinske pomoći, dok policija obavlja uviđaj i utvrđuje okolnosti koje su dovele do sudara.

# NESREĆA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.