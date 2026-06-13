Toronto je pokazao ono o čemu BiH predugo samo priča

Sedmi je dan otkako smo u Torontu. Danas napuštamo grad koji nas je dočekao kao domaćin, ali nas je, možda i važnije od toga, podsjetio na jednu veliku istinu: multikulturalnost nije ono što napišete u svečanom govoru, nego ono što živite na ulici, u metrou, restoranu, na stadionu, u redu za kafu i u razgovoru s nepoznatim ljudima.

Toronto je, na prvi pogled, ogroman, brz i hladan grad. Ali već nakon nekoliko dana shvatite da njegova snaga nije samo u neboderima, organizaciji i tome što funkcioniše kao mašina. Njegova stvarna snaga je u tome što se ljudi različitih porijekla ne trpe zato što moraju, nego žive zajedno zato što je to ovdje postalo normalno. Niko se ne čudi tuđem jeziku, akcentu, imenu, zastavi ili dresu. Sve to postoji jedno pored drugog, bez potrebe da se svakog dana objašnjava zašto postoji.

I upravo tu, iz Toronta, Bosna i Hercegovina boli više nego iz Sarajeva, Mostara, Banje Luke ili bilo kojeg našeg grada. Jer mi smo zemlja koja o multikulturalnosti govori glasno, često i svečano, ali je prečesto ne zna živjeti mirno, prirodno i dostojanstveno. Kod nas se različitost još uvijek koristi kao političko oružje, kao granica, kao dokaz protiv nekoga, a ne kao prednost. Mi se hvalimo bogatstvom kultura, vjera i tradicija, a onda ih u praksi prebrojavamo, dijelimo i zatvaramo u svoje male torove.

Toronto nije savršen grad. Nema takvog grada. Ali razlika je u tome što se ovdje sistem ponaša kao da različitost treba organizovati, zaštititi i uključiti u svakodnevni život. U Bosni i Hercegovini se različitost najčešće poziva na svečanosti, u promotivne spotove i diplomatske rečenice, dok se u stvarnom životu vrlo često od nje pravi problem. Kod nas je previše onih koji bi da BiH bude multikulturalna samo onda kada to lijepo zvuči pred svijetom, ali ne i onda kada treba komšiji priznati pravo da bude drugačiji.