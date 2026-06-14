Protokolarni sastanci Bećirovića bez ikakvog rezultata s ciljem da se na račun građana gledaju Zmajevi

Iskoristila se utakmica za samopromociju, no posve jasno je da to Bećirović nije platio iz svog džepa, jer je sve predstavljeno kao službeno putovanje.

Kako se moglo vidjeti na fotografijama, s njim je tu i šef Kabineta Alija Kožljak, no sigurno da on nije bio sam.

O čemu je riječ? Naime, s obzirom da je kralj Čarls III, osim kralja Ujedinjenog Kraljevstva i kralj Komonvelta, a samim time i Kanade, no njemu Kanada nije na stepenu nekih prioriteta, on delegira generalnog guvernera koji će obavljati protokolarne dužnosti.

Posrednik kralja imenuje premijera, ali na način da se ne petlja u politička pitanja, nego samo daje potpis onome ko ima potrebnu većinu, kao i da potpisuje zakone, no nije praksa da ih obara ukoliko smatra da nisu adekvatni, kao i raspuštanje parlamenta i raspisivanje izbora ukoliko ne postoji parlamentarna većina.

U kompletnoj historiji Kanade viđena je jedva jedan slučaj da je generalni guverner postupio mimo odluke politike u Kanadi. To se desilo prije tačno 100 godina kada je odbijen zahtjev premijera da se raspusti parlament i raspišu izbori, jer je guverner smatrao da treba dati opoziciji šansu da formira vladu.

Drugi sastanak Denisa Bećirovića bio je, ni manje ni više, nego sa ministrom finansija Kanade. Iako u diplomatskoj praksi nije normalno da se šef države sastaje s ministrom finansija, jer nije riječ o kompatibilnim funkcijama, očito je bilo potrebno prikazati javnosti da se u Kanadu nije otišlo samo radi utakmice. Bećirović sa Fransoa-Filipom Šampanjom, naravno, nije dogovorio niti jedan projekat Kanade za BiH, nego kako se moglo čuti iz samog saopćenja njegovog kabineta, govorilo se o ustaljenim frazama o jačanju saradnje, našoj dijaspori, turizmu i svemu ostalom što se kaže kada sastanak nema nikakvog konkretnog rezultata.

Ne tako davno, prije četiri godine, Denis Bećirović, kao tada delegat u Domu naroda PSBiH, zamjerio je Bakiru Izetbegoviću, što kao šef vladajuće stranke ide u Brisel na sastanak s tadašnjim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem na račun građana. Tada je išao na najjeftiniju kartu populizma da su građani gladni dok Izetbegović putuje na njihov račun. Prosto pitanje za predsjedavajućeg Predsjedništva BiH je: Da li više nema gladnih građana?