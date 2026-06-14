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SKANDALOZNA IZJAVA

Advokat Mate Knezović: "Ne mogu navijati za BiH, jer se igra i navija pod zastavom pod kojom je izvršena agresija na moj narod"

Iako me srce vuklo da navijam za BiH, jer iz mog rodnog sela je jedan od njihovih najboljih nogometaša, dok niz Hrvata igra istaknutu ulogu u toj reprezentaciji, ipak ne mogu

Mate Knezović. Facebook

S. S.

prije 27 minuta

Iako je priznao da u reprezentaciji Bosne i Hercegovine nastupa više igrača hrvatske nacionalnosti, među kojima su i nogometaši porijeklom iz njegovog kraja, Mate Knezović je poručio da ne može navijati za nacionalni tim BiH.

- Gledao sam utakmicu Kanada – BiH. Iako me srce vuklo da navijam za BiH, jer iz mog rodnog sela je jedan od njihovih najboljih nogometaša, dok niz Hrvata igra istaknutu ulogu u toj reprezentaciji, ipak ne mogu - napisao je Knezović.

Kao razlog naveo je svoje nezadovoljstvo odnosom prema simbolima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da se "zastava Hrvata u BiH ne prihvata na isti način kao druga nacionalna obilježja".

- Zastava mog naroda jednostavno je isključena, dok je zastava pod kojom je izvršena agresija na moj narod ona pod kojom se igra i navija - naveo je Knezović.

U svojoj objavi posebno se osvrnuo na reprezentativce BiH hrvatske nacionalnosti, među kojima je spomenuo Nikolu Katića, Stjepana Radeljića, Ivana Šunjića i Martina Zlomislića, ističući da poštuje njihov izbor, ali da zbog vlastitih uvjerenja ne može navijati za reprezentaciju.

Knezović je također ukazao na isticanje hrvatskih obilježja u pojedinim sredinama Srednje Bosne tokom Svjetskog prvenstva, navodeći kako u tome vidi poruku o potrebi uvažavanja identiteta svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u prvom kolu grupe B Svjetskog prvenstva remizirala je s Kanadom rezultatom 1:1, a gol za Zmajeve postigao je Jovo Lukić.

# MATE KNEZOVIĆ
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