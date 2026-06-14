Advokat Mate Knezović: "Ne mogu navijati za BiH, jer se igra i navija pod zastavom pod kojom je izvršena agresija na moj narod"

Iako je priznao da u reprezentaciji Bosne i Hercegovine nastupa više igrača hrvatske nacionalnosti, među kojima su i nogometaši porijeklom iz njegovog kraja, Mate Knezović je poručio da ne može navijati za nacionalni tim BiH.

- Gledao sam utakmicu Kanada – BiH. Iako me srce vuklo da navijam za BiH, jer iz mog rodnog sela je jedan od njihovih najboljih nogometaša, dok niz Hrvata igra istaknutu ulogu u toj reprezentaciji, ipak ne mogu - napisao je Knezović.

Kao razlog naveo je svoje nezadovoljstvo odnosom prema simbolima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tvrdeći da se "zastava Hrvata u BiH ne prihvata na isti način kao druga nacionalna obilježja".

- Zastava mog naroda jednostavno je isključena, dok je zastava pod kojom je izvršena agresija na moj narod ona pod kojom se igra i navija - naveo je Knezović.

U svojoj objavi posebno se osvrnuo na reprezentativce BiH hrvatske nacionalnosti, među kojima je spomenuo Nikolu Katića, Stjepana Radeljića, Ivana Šunjića i Martina Zlomislića, ističući da poštuje njihov izbor, ali da zbog vlastitih uvjerenja ne može navijati za reprezentaciju.

Knezović je također ukazao na isticanje hrvatskih obilježja u pojedinim sredinama Srednje Bosne tokom Svjetskog prvenstva, navodeći kako u tome vidi poruku o potrebi uvažavanja identiteta svih konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.

Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine u prvom kolu grupe B Svjetskog prvenstva remizirala je s Kanadom rezultatom 1:1, a gol za Zmajeve postigao je Jovo Lukić.