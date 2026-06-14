Novi početak na Bukoviku: U toku gradnja planinarske kolibe, plan i novi dom

Članovi Univerzitetskog planinarsko-smučarskog društva - Bukovik uz podršku ostalih ljubitelja prirode vrijedno rade, grade drvenu kolibu na Bukoviku na mjestu gdje je do požara u decembru prošle godine bio planinarski dom.

Predsjednik Društva Fadil Merdan u razgovoru za Fenu kaže da bi do augusta ove godine trebalo da bude završena drvena planinarska koliba, sa salom u kojoj će biti kamin sa roštiljem, kuhinjom i pratećom infrastrukturom.

Gradnja doma

Nadaju se da će u septembru početi gradnja i planinarskog doma.

- Radimo, brusimo, gradimo…. Čim završimo kolibu, vjerovatno u augustu ove godine, pristupit ćemo traženju izvođača radova i novcem koji smo dosad osigurali, krenuti u fazu zidanja doma. Izgradnja tog planinarskog doma je zahtjevan projekt, tehnički i finansijski. Bili bi zadovoljni kad bismo za tri godine uspjeli završiti dom - kazao je Merdan.

Merdan pojašnjava da od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uskoro očekuju odobrenje za projekt izgradnje planinarskog doma, koji bi bio smješten na mjestu gdje je prvobitno i bio planinarski dom, sagrađen 1950. godine, a uništen tokom rata u BiH. Tada je osnovano i Univerzitetko planinarsko smučarsko društvo - Bukovik.

- Projekt je prošao Općinu Stari Grad i sad očekujemo odobrenje Zavoda za izgradnju KS. Vjerujemo da ćemo u septebru krenuti sa izgradnjom tog doma. Radi se o suvremenom objektu, ali smo se potrudili da bude istih dimenzija i da ima izgled sličan onom prijeratnom jer je to naša tradicija duga 75 godina - kazao je.

Lociran u prirodnom ambijentu i u blizini veličanstvenog vodopada Skakavac, planinarski dom na Bukoviku bio je idealno mjesto za druženje i bijeg od svakodnevnog stresa. Uvjereni da će i dalje biti tako, brojni ljubitelji prirode pružaju značajnu podršku Društvu Bukovik u realizaciji tog obimnog projekta.

Merdan kaže da je Društvo ponosno na sve one, institucije i pojedince, koji ih podržavaju u naporima da izgrade taj dom u planini.

-Imamo inicijalna sredstva. Međutim, za realizaciju tog projekta potrebno je mnogo više novca. Imamo volju i želju, vjerujemo da ćemo uspjeti u svemu tome. Na ljude dobre dolje apeliramo da nam pomognu, u okviru svojih mogućnosti te tako i prepoznaju vrijednosti Bukovika i zaštićenog područja Parka prirode Skakavac, koji je u blizini - kazao je.

Podrška prijatelja

Realizaciji projekta ponovne izgradnje planinarskog doma na Bukoviku posebno se raduje dugogodišnji domar Adem Đuliman. On i sad radi, doduše u pomoćnom objektu, u blizini izgorjelog planinarskog doma na Bukoviku. Ljubitelji prirode tako se i sada okupljaju na mjestu koje toliko vole. Tako će i biti, sve dok ne budu izgrađeni planinarska koliba potom i dom.

Đuliman je posebno emotivan dok priča o podršci ljubitelja prirode i njihovoj spremnosti da, svako prema mogućnostima, doprinesu izgradnji planinarskog objekta, na temelju onog uništenog u požaru.

-Ovako, kad smo zajedno, same mi suze teku. Dirnut sam podrškom mojih i prijatelja Bukovika, od trenutka kad je dom zadesio požar. Tu smo svi, na okupu. Milina je vidjeti sve to - kaže Feni Đuliman. Podsjeća da Bukovik ima tradiciju, da to mjesto rado posjećuju brojni šetači, izletnici, planinari….

Bukovik je izletište u blizini vodopada Skakavac sa jedne, a sa druge strane su sela Močioci i Crepoljsko, u sklopu je zaštićenog Parka prirode "Skakavac". Odavno je okupljalište brojnih Sarajlija i gostiju iz svih dijelova BiH, pa i inozemstva.

Planinarski dom na Bukoviku nestao je u plamenu 1. decembra prošle godine. U tom požaru uništen je objekt, smješten na izletištu poznatom i dragom brojnim Sarajlijama, ali i turistima.