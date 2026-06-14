Politolog Omar Memišević o položaju BiH: Brisel sve više svojata Zapadni Balkan

Zapadni Balkan se suočava s krupnim geopolitčkim izazovima, te problemima unutar samih država, ali EU budućnost regije ostaje neupitna, kaže za „Dnevni avaz“ politolog Omar Memišević. Učestvovao je na nedavno održanom GLOBSEC Forumu u Pragu, gdje su, kako kaže, dominirale teme evropske sigurnosti, rata u Ukrajini i odnosa sa SAD-om.

- Zapadni Balkan je u posljednjih 20 godina sve više posmatran kao isključivo evropski prostor i to se moglo jasno vidjeti i čuti u Pragu. Samo Zapadni Balkan i Istočno Partnerstvo (Ukrajina, Moldavija i Gruzija) mogu da vide EU kao kredibilno geopolitičko prisustvo. Svaka ostala regija je manje važna za EU, iz kulturoloških, historijskih, ali i prosto geografskih razloga - ističe on.

Brisel je gopolitički zabrinut zbog prijetnji i malignih utjecaja globalnih aktera, pa odgovara na te prijetnje davanjem kandidatskog statusa BiH i Kosovu 2022., pozitivne signale na nedavnom samitu lidera EU i regije u Crnoj Gori, te sve izglednije članstvo Crne Gore u EU, navodi Memišević.

Šta očekivati?

On naglašava da je proces davanja kandidatskog statusa, početka pregovora, kao i samog članstva skoro uvijek za Brisel bilo političko pitanje i odgovor na trenutne geopolitičke prijetnje, nego što je stvarni proces pregovora u kojim se od zemalja kandidata traže reforme.

- BiH svoj dio posla nije uradila, ali su male šanse da bi EU mogla primati nove članice u više faza, a ne kroz klasični model punopravnog članstva, tako da BiH sada tu ne može očekivati mnogo - smatra Memišević.

- Fazni pristup je još u fazi dizajniranja. Mi nismo sigurni da li će on zaživjeti, jer postoji još nekoliko prijedloga reformi procesa proširenja, koji su jednako kritizirani i podržavani od različitih država članica. Ukoliko dođe do primjene faznog pristupa, to bi mogao biti realan scenarij za BiH, pod uslovom da jedna od prvih stvari bude integracija u zajedničko tržište, kako bi građani osjetili prednosti članstva u EU - navodi Memišević.

Poslije dolaze zajednička vanjska i sigurnosna politika, gdje je BiH već dugi niz godina u stopostotnoj usaglašenosti sa EU, zajednička ekološka politika, itd. - smatra ovaj politolog.

Američka politika

Kada je u pitanju američka politika prema BiH, oko koje u posljednje vrijeme postoje nesuglasice s Briselom, Memišević kaže da se promjena američkog pristupa prema regiji vidi još od izbora u SAD-u, čak i prije same inauguracije predsjednika Donalda Trampa (Trump).

- Tada se to možda i moglo opisati kao retorika, ali danas je to preuzelo oblik politike, koja je transakciona u svojoj prirodi. Najbolji primjer za to jeste propali projekt Trump tornja u Beogradu, projekt razvoja otoka Sazan u Albaniji, koji je također upitan u ovom trenutku, ali i projekt Južne interkonekcije u BiH, koji predstavlja jedan od najvećih američkih investicija u posljednjih 30 godina -navodi on.

Angažman ključnih aktera

Skup Evropske narodne stranke (EPP) u Sarajevu i potpisivanje deklaracije stranka članica iz BiH pokazuje angažman ključnih aktera unutar EU u BiH, jer je EPP najveća politička grupacija u Evropskom parlamentu, kojoj pripada i najveći broj stranaka u BiH.