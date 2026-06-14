Crnadak potvrdio da neće učestvovati na sastanku s bivšim stranačkim kolegom Stanivukovićem

Predsjednik PDP-a RS Igor Crnadak oglasio se saopćenjem u kojem je kritikovao trenutno djelovanje dijela opozicije u RS i potvrdio da stranka neće prisustvovati današnjem sastanku koji je sazvao lider PSS-a Draško Stanivuković.

Crnadak je potvrdio da ga je Stanivuković pozvao na sastanak, ali da se PDP RS-a neće odazvati.

- PDP RS neće učestvovati na današnjem sastanku, ne samo zbog mog odsustva, nego zato što je potrebno mnoge stvari prethodno razjasniti - poručio je Crnadak.

Crnadak je otvoreno progovorio o skepticizmu koji građani imaju prema trenutnom radu opozicije, posebno se osvrnuvši na situaciju u Banjoj Luci, gdje je Stanivuković gradonačelnik.

- Pred izbore je, od bilo kakvog performansa na ulici, mnogo važnije da konkretno i jasno obećamo šta ćemo raditi ako nam građani daju povjerenje. Da li će oni koji su pljačkali narod odgovarati? Da li ćemo sasjeći korupciju i rasipničko zaduživanje ili ćemo raditi isto kao i oni? Nakon preuzimanja vlasti u Banjoj Luci, nije razotkrivena nijedna krupna SNSD-ova afera. Zato postoji rezerva građana prema jednom dijelu opozicije i to se mora uvažiti - ostakao je Crnadak.

Iako je najavljeno novo zaduženje RS od 800 miliona KM nazvao "novim razarajućim finansijskim udarom", Crnadak je preispitao prioritete opozicionog djelovanja i uličnih performansa.

- Zar nije bilo važnije blokirati Tužilaštvo RS-a, jer ne želi da utvrdi ko je ukrao 120 miliona u aferi 'Vijadukt', niti da procesuira aferu 'Serdarov'? Zar nismo trebali opkoliti Eko-toplane, koje u kontinuitetu pljačkaju Banjaluku, krijući svoje ugovore i troškove? Gdje su bili protesti ispred kabineta Željke Cvijanović kada je priznala da je njena porodična firma gradila kompleks Srpska Open - upitao je Crnadak.

Na kraju, Crnadak je naglasio da se prije razgovora o foteljama i imenima moraju raščistiti ključne namjere unutar same opozicije pred predstojeće izbore u oktobru.

- Javnost očekuje odgovor na pitanje da li svi želimo preokret i da li nam je svima cilj potpuni prekid režimskog pritiska i korupcije. Tek kad damo taj odgovor, biće nam lakše doći i do samo po jednog zajedničkog kandidata za dvije ključne funkcije - zaključio je Crnadak.