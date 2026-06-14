Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROBLEMI

Na dark webu se pojavili lični podaci 51.000 poljoprivrednika, oglasili se iz Vlade RS

Iz entitetske vlade naveli su da su upoznati sa slučajem, ali tvrde da objavljeni podaci nisu preuzeti direktno sa zvaničnih servera Vlade Republike Srpske

Savo Minić. Dejan Rakita / PIXSELL

S. S.

prije 44 minute

Na platformama koje prate pitanja cyber sigurnosti pojavile su se informacije o navodnom curenju podataka oko 51.000 korisnika Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, zbog čega se oglasila i Vlada RS.

Iz entitetske vlade naveli su da su upoznati sa slučajem, ali tvrde da objavljeni podaci nisu preuzeti direktno sa zvaničnih servera Vlade Republike Srpske. Istakli su da je riječ o zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji informacijama koja, prema njihovim tvrdnjama, nanosi štetu ugledu institucija RS.

Cijeli slučaj proslijeđen je Jedinici za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja provodi istragu s ciljem utvrđivanja porijekla podataka i načina na koji su dospjeli u javnost.

Agencija za agrarna plaćanja RS djeluje u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i zadužena je za upravljanje te isplatu poljoprivrednih podsticaja.

Prema dostupnim informacijama, baza koja se spominje obuhvata desetine hiljada korisnika, među kojima su registrovani poljoprivrednici, farmeri i drugi podnosioci zahtjeva za državne subvencije. Zbog vrste podataka koji se dostavljaju prilikom prijave za podsticaje, u evidencijama se nalaze i osjetljivi lični podaci, uključujući jedinstvene matične brojeve i adrese stanovanja.

# VLADA RS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.