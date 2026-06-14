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TRAGEDIJA

Ovo je muškarac koji je izgubio život na raftingu kod Konjica

Tokom večeri izvršena je obdukcija kojom je potvrđen identitet stradale osobe

Edi Mahovac. Facebook

Z. V.

prije 1 sat 16 minuta

Jučer se na lokalitetu Kalajdžin potok na području Općine Konjic dogodila nesreća tokom raftinga, kada se prilikom prevrtanja čamca jedna osoba utopila.

Tokom večeri izvršena je obdukcija kojom je potvrđen identitet stradale osobe. Dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović potvrdila je da je riječ o muškarcu E. M. (1989), rođenom u Tuzli.

Prema navodima portala Zdići.info, u nesreći je život izgubio Edi Mahovac, porijeklom iz Zavidovića, a nastanjen u Tuzli.

Prema informacijama s društvenih mreža, iza njega su ostale supruga i kćerka.

Istražuje se kako je došlo do nesreće u kojoj je Mahovac izgubio život. Prema nalazima obdukcije, smrt je nastupila usljed utapanja.

# KONJIC
# NESREĆA
# RAFTING
# EDI MAHOVAC
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