Minić optužio Stanivukovića za rušenje institucija, odgovor stigao odmah

Savo Minić, premijer Republike Srpske, optužio je Draška Stanivukovića, lidera Pokreta Sigurna Srpska (PSS), da je odlučio da pravi haos i blokira rad najvišeg zakonodavnog organa Republike Srpske, na šta mu je Stanivuković žestoko odgovorio, rekavši da je to "politički vrlo plitka i glupa priča".

Stanivuković je, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, komentarišući novo zaduženje koje planira Vlada Republike Srpske u iznosu od 800 miliona KM, rekao da se to zaduženje mora spriječiti po svaku cijenu te da se mora djelovati "kroz proteste, kroz obruč oko zgrade Skupštine, kroz parkiranje auta".

Minić: Stanivuković odlučuje da blokira

Minić je danas, u nedjelju, 14. juna, na društvenoj mreži X poručio da kada Kristijan Šmit odlazi, "tu su njegove produžene ruke, kod kojih je dolazio u Banju Luku".

Premijer Republike Srpske je dodao da je, "nakon napada na instituciju predsjednika Republike, zatim na Vladu Republike Srpske koju su pokušali proglasiti neustavnom, sada na red došla Narodna skupština".

- Baš u trenutku kada se očekuje odluka Ustavnog suda Republike Srpske o Deklaraciji o zatvaranju OHR-a i kada Narodna skupština treba da usvoji zakone koji donose veće plate, veće penzije i značajniju podršku socijalno osjetljivim kategorijama, Stanivuković odlučuje da pravi haos i blokira rad najvišeg zakonodavnog organa Srpske - naveo je Minić.

On je zatim upitao da li je to slučajnost, a pritom i dao odgovor.

- Teško. Kada god Republika Srpska treba da donese važne odluke u interesu svog naroda, pojave se oni koji su spremni da tuđe naloge stave ispred interesa građana. Narod treba da zna da blokadom Narodne skupštine ne trpi vlast, već radnici, penzioneri, porodice i svi oni koji očekuju bolji životni standard. Zato je danas jasnije nego ikada ko radi za Republiku Srpsku, a ko za političke interese stranaca - poručio je Minić.

Stanivuković: Politički plitka priča

Stanivuković je, govoreći o ovoj Minićevoj izjavi, rekao da je to "politički vrlo plitka i glupa priča".

- On kaže 'Stanivuković to radi kada je čuo da će se OHR zatvoriti, pa sada to njima smeta'. To su zamjene teza. Apsolutno nema veze sa tim. Ove zamjene teza Minića su čisto jedan njihov pokušaj spinovanja. Mi nismo ljudi koji rušimo. Mi gradimo, mi stvaramo - naveo je Stanivuković.

Minić je, dodao je Stanivuković, isto ovako pričao da "ne može bolji zakon o roditeljima-njegovateljima".